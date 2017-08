(FOTO) SIN JOJ PREMINUO 7 DANA PO ROĐENJU: Mlada glumica preživela veliku tragediju pa joj sudbina zadala novu borbu

Ima uspešnu karijeru, divnog supruga, a velika želja bila joj je da se ostvari i kao majka.

Želja joj je ispunjena, ali joj je sreća veoma brzo bila i oduzeta. Naime, pre 4 godine Snežana je doživela najveću životnu tragediju kada joj je samo 7 dana nakon rođenja preminuo sin.



Maleni Mihajlo je usled srčanih problema izgubio borbu za život, a Snežani i njenom suprugu Predragu Neškoviću ostala je ogromna praznina u srcu, tuga i bol. Kada su smogli snage da nastave život, usledila je nova borba za potomstvo.

#happyness #sreca #dreamcametrue #ostrvarensan #snezanajeremicneskovic #snezanajeremic #actress #photography #girl #women #love A post shared by Snezana Jeremic Neskovic (@snezanajeremic) on Aug 15, 2017 at 11:50pm PDT



Lepa glumica je prošle godine ponovo ostala u drugom stanju, a u aprilu ove godine rodila je ćerkicu Juliju.



Julija je začeta veštačkom oplodnjom, baš kao i njihov tragično preminuli sin, pa su glumica i njen muž od trenutka kada su saznali za trudnoću pa sve dok nisu ugledali svoju naslednicu strepeli da li će sve biti u redu.



"Bila sam nespokojna sve dok se Julija nije rodila, iako je trudnoća bila veoma uredna, bez ikakvih problema i komplikacija. Porodila sam se carskim rezom i nisam reagovala onako kako sam očekivala. Mislila sam da će biti suza radosnica, da će me preplaviti emocije čim vidim bebu, ali bila sam šokirana svime što se događalo i sa mnom i sa njom odmah posle porođaja i nisam stigla da se obradujem. Zbog prethodnog lošeg iskustva, sve dok nisam videla bebu bilo me je strah, strepela sam da li je s detetom sve dobro. Na sreću, Julija je zdrava i normalna devojčica koja je dobila ocenu devet na porođaju, pa me je to umirilo. I suprug Predrag i moja mama Pavica bili su u bolnici i videli smo se malo kasnije, kad je prošlo dejstvo anestezije. Plakali smo zbog olakšanja i saznanja da je sve završeno na najbolji mogući način", ispričala je Snežana za Gloriju pre nekoliko meseci.

Nakon što je prebrodila najteže životne trenutke, ona je svoje iskustvo podelila javno, kako bi pružila podršku svim parovima koji se bore da dobiju dete.

#muzizena #predragneskovic #snezanajeremicneskovic #pregnancy #trudnica #trudnoca #snezanajeremic A post shared by Snezana Jeremic Neskovic (@snezanajeremic) on Mar 23, 2017 at 11:50am PDT

"Iskusila sam kako je biti majka, i mada je trajalo kratko, bilo mi je drago što sam videla i osetila sina. Posle toga nam je trebalo tri godine da ožiljci zacele, da se odmorimo i krenemo u novu borbu, jer je vantelesna oplodnja velika mentalna i fizička borba. Ko to nije prošao, ne zna o čemu govorim, a nažalost u poslednje vreme veliki broj parova ima problem sa začećem. O tome se u društvu ne govori, ne znam iz kog razloga, a najviše boli kad te neko pita: "Koliko ste u braku, kad će deca?", dok se ti uporno boriš da dobiješ dete. Ne znaš gde te više boli i mnogo ti je teško da odgovaraš na takva pitanja. Trudila sam se da dajem odgovore tako da ljudima ne bude neprijatno, a kad su baš insistirali, rekla bih im da sam bila majka sedam dana, pa bi, u neprilici, odmah prekinuli razgovor na tu temu", ispričala je svojevremeno glumica.

60's girl #sixties #girl #snezanajeremic #snezana#snezanajeremicneskovic A post shared by Snezana Jeremic Neskovic (@snezanajeremic) on Oct 26, 2016 at 5:28am PDT

"Andrija i Andjelka" #andrijaiandjelka #snimanje #kolege #snezanajeremic A post shared by Snezana Jeremic Neskovic (@snezanajeremic) on Apr 5, 2016 at 5:04am PDT

(Kurir.rs/Puls,J.K.)