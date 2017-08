KRIS BRAUN PROGOVORIO O NOĆI KADA JE PRETUKAO RIJANU: Pljunula je krv u moje lice i to me je još više razljutilo!

Reper Kris Braun navukao je na sebe gnev svetske javnosti kada je 2009. godine pretukao svoju tadašnju devojku Rijanu noć pred dodelu Gremi nagrada.

Braun je snimio dokumentarni film o svom životu "Chris Brown: Welcome to my life", a u kojem je pričao o trenutku kada se dogodio incident. Naime, okidač za svađu u automobilu bila je druga devojka pošto joj je on još ranije priznao da je bio neveran.

- Mrzela me je. Sve sam pokušao, ali više mi nije verovala. Tada je sve krenulo nizbrdo. Svađali smo se, dolazilo je i do fizičkih sukoba. Još volim Rijanu, ali biću iskren: svađali smo se, ona bi mene udarila, ja bih udario nju. Nikad nije bilo OK - izjavio je reper.

One večeri kada je povredio Rijanu njih dvoje su bili na jednoj zabavi. Problem je nastao kada se pojavila žena sa kojom je on imao aferu.

- Rekao sam joj da prestane da dolazi na mesta na koja mi idemo, ali ona se pojavila za našim stolom. Pogledao sam Rijanu, a ona je plakala - rekao je.

Kako bi dokazao da nije znao da će ta devojka biti na zabavi, dao je Rijani svoj mobilni telefon da proveri poruke. Ali, dotična žena mu je u međuvremenu napisala da će doći. Tokom povratka kući, pritom oboje u malo pripitom stanju, došlo je do eskalacije sukoba.

- Sećam se da me je udarala, a ja sam je onda jako udario šakom. Rasekao sam joj usnu. Kada sam video krv, šokirao sam se, pitao sam se zašto sam joj to učinio. Ona je tada pljunula krv u moje lice i to me je još više razbesnelo. Tukli smo se dok sam vozio. Pokušavala je da uzme moj telefon, da ga baci kroz prozor, ali nisam joj ga dao. Rekla mi je da stanem. Iščupala je ključeve iz brave i odglumila da ih je bacila. Izašao sam da ih tražim, a za to vreme je ona prolazniku vikala "Upomoć, želi da me ubije" - ispričao je Braun.

Koffi Olominde's feeble kick caused no injury but Chris Brown inflicted serious injuries on Rihanna https://t.co/lQ78VhWKCu #DoubleStandards pic.twitter.com/eSfgJ41fhr — Fred Ndaga® (@fndaga) October 4, 2016

Posle ovog neverovatnog nasilja Kris Braun je osuđen na pet godina zatvora, godinu dana savetovanja o nasilju u porodici i šest meseci službe zajednici za napad.

O sukobu je 2012. pričala i Rijana kada je gostovala kod Opre Vinfri, a tada je izjavila da mu je oprostila i da je on ljubav njenog života.

I forgot how bad Rihanna's injuries were before i seen this earlier pic.twitter.com/BDTfBeFn — Sean Scoular (@ScoularSean) August 21, 2012

