GLAS OTVARA BITEF: Ovaj festival je simbol Beograda i energije koja povezuje ljude iz celog sveta

Flamanski reditelj Jan Fabr otvoriće 51. Bitef tokom koga će publika od 22. do 30. septembra u Beogradu, pod sloganom "Epic trip" (Epsko putovanje), moći da vidi sedam predstava u trajanju od 40 sati, ali i da doživi nesvakidašnje iskustvo kroz specifičan ritam Fabrove 24 sata duge predstave "Olimp", najavio je umetnički direktor ovogodišnjeg festivala Ivan Medenica.

"Bitef će otvorit glas bez tela, biće to iznenadjenje", rekao je Medenica na

konferenciji za novinare u Skupštini grada.



Medenica je rekao da je u glavnom programu akcenat stavljen na pozorišnu umetnost nemačkog govornog područja, a tim povodom ambasador Ditman je organizatorima 51. Bitefa čestitao na izboru komada dodajući da uvek "sve što je najbolje u Nemačkoj dospe u Beograd".



Festival su podržali Sekretarijat za kulturu Grada Beograda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Takođe festivalu je tradicionalno pružila podršku Ambasada SR Nemačke u Beogradu i Goethe-Institut Beograd, kao i Ambasada Švajcarske u Beogradu. U godini jubileja Bitefu se kao sponzor pridružuje i I&F McCann Grupa, kao poklon Beogradu, Bitefu i ljubiteljima pozorišta.



Poklon I&F McCann Grupe ljubiteljima pozorišta

Ovogodišnjim sponzorstvom I&F McCann Grupe, po rečima osnivača kompanije Srđana Šapera želja je da osim finansijske podrške Bitefu, ovim potezom pomogne da se dopre i do drugih koji bi mogli da ulažu u kulturu. Ovo je početak dugoročne strateške saradnje i partnerstva Bitef festivala i I&F McCann Grupe.



"Mislim da je Bitef sinominim Beograda.Smatram da je ideja da se mi uključimo u sponzorstvo i budemo deo podrške Bitefu, nešto što je praktično prirodno, jer ovaj tradicionalni festival simbol Beograda i energije koja povezuje ljude iz celog sveta. Smatram da je dužnost svih ljudi koji vode privatna preduzeća da ulažu u kulturu, jer je budžet za kulturu veoma mali.Biti u ovom društvu i biti na neki način uključen u rad 51. Bitefa retko je zadovoljstvo i velika nagrada", zaključio je Šaper.

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs, Foto: Promo)

