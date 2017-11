CELA JUGOSLAVIJA JE PLAKALA ZA NJIM: Bio je jedan od najpoznatijih pevača u regionu! Svoj ljubavni život je krio od javnosti, a njegovu smrt su pratile kontroverze!

Milan je rođen je 21. septembra 1958. godine u Zagrebu. U šestoj godini sa porodicom preselio se u Sarajevo, gde je živeo narednih nekoliko godina, da bi 1970. došao u Beograd.

Još kao dete pokazao ljubav prema muzici, ali kao što je to i sam govorio, nije to bila obična ljubav. To je bila neka nesvakidašnja i neopisiva.

Iako u početku nije imao podršku roditelja za izbor muzike kao životnog puta, ipak su ga podržali već nakon prvog hvalospeva u novinama koji je veoma brzo usledio.

Za Milana Mladenovića rokenrol bio je način života, a muzikavazduh koji je udisao. Krajem sedamdesetih je osnovao bend "Limunovo drvo", nakon toga poznati sastav "Šarlo Akrobata", a najveću slavu stekao je u bendu "EKV".



"Kad sam definitivno odlučio da se bavim rokenrolom to se mojim roditeljima uopšte nije dopadalo, ali sam se na kraju izborio da se naviknu na to, a onda bi im bilo drago kada pročitaju moje ime u novinama. Počeli su aktivno da me pomažu i podržavaju. Na neki način kao i svi drugi ljudi, i ja sam savršena mešavina svojih roditelja", rekao je muzičar jednom prilikom.

Devojke su za njim ludele. O Milanovom ljubavnom životu se dosta spekulisalo, ali on ga je vešto krio. U avgustu 1994. posle nastupa u Budvi prebačen je u bolnicu gde mu je dijagnostifikovan rak pankreasa. Umro je na današnji dana, u 36. godini sa samo 35 kilograma. Njegovu smrt su pratile razne kontroverze. Pričalo se da je umro od droge, a neki su nagađali da je premunuo od posledica side.

