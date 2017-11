SEKU VOLI NACIJA, A KO JE NJEN SIN? Evo čime se on bavi i šta mama o tome misli

Naime, iako mnogi ne znaju, Sekin son Stefan je takođe u glumačkim vodama, ali ne na sceni, nego iza nje. On je vrlo uspešan pozorišni reditelj.

foto: Stefan Jokić

"I sada glumim u njegovim predstavama. Igrala sam divne uloge u projektima koje je on radio. Mi smo po dogovoru radili te predstave, tako da sam odigrala sve one uloge koje sam želela, a do tada nisam imala priliku", priča Sablićeva uz osmeh, a potom dočarava atmosferu zajedničkog rada sa svojim naslednikom.

"Stefan je miran, odmeren, promišljen, dok sam ja impulsivna, brza i nekad nedozvoljeno reagujem na sceni. Na probama se desi da čujete kako vičem: "Stefane, spavaš, Stefane, spavaš!", jer je sve to za mene sporo. Drugom režiseru to nikada ne bih rekla, ali, eto, moj je sin i njemu mogu, dabome", uz osmeh završava priču Seka.

foto: Stefan Jokić

