(FOTO) DODELA PRVIH OSKARA U NOVOJ SEZONI NAGRADA: Njih četvoro dobijaju počasnu statuu!

#Cine. Como ya lo saben los seguidores de los #PremiosOscars, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió separar, en 2009, los premios honoríficos de la ceremonia de premiación que se da entre febrero o marzo de cada año, en una gala especial que se lleva a cabo entre noviembre y diciembre, y que representa el punto de partida de los eventos que anteceden el día de la gran gala. Estos reconocimientos se conocen como los #GovernorsAwards y reúne tres tipos de premios: los honoríficos, que se entregan año a año; el Irving G. Thalberg Memorial, dado a productores con aportes significativos en la industria; y el Jen Hershold Humanitarian, que se entrega a una destacada labor humanitaria. Los dos últimos galardones no necesariamente se entregan en cada evento anual. Desde su primera edición los premios honoríficos de los Oscars se conceden a dos, tres o cuatro personajes. Este año los elegidos son: la cineasta francesa y de origen belga #AgnèsVarda; el actor canadiense #DonaldSutherland; el director y guionista #CharlesBurnett; y el cinematógrafo #OwenRoizman. Lee la publicación completa en www.CineVistaBlog.com #Oscars2018

