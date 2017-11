(FOTO) ON JE NAJSEKSEPILNIJI GLUMAC U SERIJI SENKE NAD BALKANOM: Markantni Slovenac osvojio žene, a evo zbog čega je prihvatio ulogu

On otkriva kako mu se dopada uloga i otkriva sve o saradnji sa Draganom Bjelogrlićem.

Da li ste očekivali toliki uspeh kada ste prihvatili ulogu?

"Ulogu sam prihvatio zbog odličnog scenarija i prethodne saradnje sa Draganom na filmu i seriji „Montevideo, vidimo se!”, gde sam tumačio lik predsednika brazilskog fudbalskog saveza. Kad mi je Bjela na snimanju pokazivao nešto od snimljenog materijala, znao sam da u rukama drži nešto stvarno odlično, ali mislim da niko nije očekivao toliko dobre reakcije."

Čime vas je lik Gabrijela Mahta osvojio i koje su sličnosti i razlike između vas?

"Svi likovi su razrađeni do poslednjeg detalja. Produkcijski, serija prati najviše moguće standarde, podela je maksimalno promišljena, režija vrhunska i takvu ponudu jednostavno ne odbijaš. Mislim da u celoj bivšoj Jugoslaviji ne postoje glumica, niti glumac koji ne bi voleli da budu deo tog projekta. Što se tiče lika koji tumačim, naravno da postoje razlike, i to velike. On je misteriozan lik, koji je spreman da uradi sve da bi dobio ono što želi, a da biste to saznali, moraćete da pratite seriju do kraja."

Kako je sarađivati sa Draganom Bjelogrlićem?

"Dragan je veoma inteligentan i veoma talentovan čovek, koji svoj umetnički talenat ne ostavlja u nekoj prašnjavoj fioci, nego, kao što mogu sad svi da potvrde, taj talenat iznosi na najviši mogući nivo. Nakon „Montevidea”, sada je uspeo da se dokaže i u sasvim drugom žanru, a to je napravio bez greške! Dragan ima oštro oko. Ako te glumački ponese negde gde bi to moglo da naruši liniju radnje i kontinuiteta u karakteru, on te u pravom trenutku sa indikacijom prati na zacrtanom putu. Velika je privilegija raditi sa takvim autorima."

Budući da sarađujete sa srpskim glumcima, kakav odnos imate sa njima i šta vam se najviše dopada u Beogradu?

"Ja obožavam srpske kolege. Kada imamo vremena, puno se družimo, ćaskamo, a na setu su svi vrlo spremni i profesionalni. U Beogradu mi se najviše dopada duh grada i to što grad bukvalno živi 24/7, za razliku od Ljubljane, gde se svi restorani zatvaraju u 23 časa."



Rekli ste jednom prilikom da vam je otac najveća podrška. Da li vam je delio savete kada ste započeli karijeru i koji savet je ostavio najveći utisak na vas?

"Njegov jedini savet je bio: „Nemoj da se baviš glumom. Odaberi neki ozbiljan posao.“ Ljudi misle da je ovaj posao neka vrsta zaje*ancije, ali vam mogu reći da je mnogo težak. Kad se snima, budiš se u pet ujutru. Završiš snimanje i juriš na predstavu ili probu u pozorište, koju završiš oko 23 časa ili kasnije, a sutradan se opet dižeš u pet i sve ispočetka. To može da traje mesecima, godinama, tako da moraš uvek da budeš u dobroj psihofizičkoj kondiciji da bi mogao sve to da izdržiš. Moj otac ima 78 godina. Veliki je glumac i još stalno glumi, režira, piše, ima koncerte i stvarno ima energiju pedesetogodišnjaka."

Vaše pojavljivanje u seriji ostavilo je poseban utisak na pripadnice lepšeg pola. Dobili ste epitet slovenačkog Džordža Klunija. Da li vam to imponuje?

"Pa ako sam ostavio utisak samo na pripadnice lepšeg pola, onda nešto nije u redu. Nadam se da će celokupna publika da me prihvati kao lik koji tumačim. Džordž Kluni? Više mi se sviđa Deda Mraz."

Koja vam je najdraža uloga u karijeri i zbog čega? Da li postoji neka uloga koju priželjkujete?

"Sve su mi uloge drage. Ne mogu da izdvojim nijednu. Imao sam priliku da igram sve, od Edipa i kralja Lira, pa do Dimitrija Karamazova i Žana u „Gospođici Juliji”. Glumac uvek priželjkuje uloge koje su mu dijametralno suprotne."

