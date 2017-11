(KURIR TV) BET HART ODUŠEVILA BEOGRAĐANE: Nezaboravni nastup kraljice bluza

Snažna, moćna, glasna, energična, prodorna, ali i nežna i emotivna, samo su neke od reči koje opisuju američku bluz pevačicu Bet Hart, koja je u subotu u Hali sportova održala koncert koji će sigurno svima biti jedan od najboljih muzičkih događaja ove godine.

foto: Danilo Krša



Bilo da je pevala bluz, džez i soul uz sjajni bend iza sebe, bilo da je sama sedela za klavirom, svirala gitaru ili pak pevala uz publiku a kapela, Bet je to činila s toliko energije da je ostavila srce i celu sebe na sceni.

foto: Danilo Krša



Počevši uz pesme iz dugogodišnje saradnje s gitaristom Džoom Bonamasom „A Sunday Kind of Love“ i „For My Friend“, ona je zavela svakog u hali već s prvim stihovima bluz numere „Close to My Fire“. Publika je bila omađijana njenim kretanjem na sceni, moćnim glasom i iskrenim emocijama koje nije krila.

foto: Danilo Krša



Nizale su se „Lay Your Hands on Me“, „Let‘s Get Toghether“, obrada velikog hita „Change Is Gonna Come“ Sema Kuka, „Baddest Blues“, a Bet je sa svojom publikom uz to delila svoje najintimnije delove života dok se borila sa zavisnošću i psihičkim problemima. Njene sirove emocije, suze i osmesi dotakli su svakog u prepunoj Hali sportova.

Kao na rolerkosteru, vozila je sve prisutne kroz snažni rokenrol zvuk i vrištanje do nežnog zavodljivog bluz i soul tona. Izašavši na bis, odsvirala je nekoliko pesama, među kojima i „Your Heart Is As Black As Night“, uz koju je apsolutno potvrdila svetsku kritiku „jedne od najvećih rok i bluz ženskih glasova svih vremena“.



Sjajnoj Bet Hart ovo je bio prvi put u Beogradu, u okviru turneje na kojoj promoviše aktuelni album „Fire on the Floor“, a posle ovog nastupa svako će sigurno da se nada da joj neće biti i poslednji u našem gradu.



Mona Cukić - Foto: Danilo Krša

