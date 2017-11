MILOŠ BIKOVIĆ ZA MAGAZIN GLOSSY: I kriminalci mogu da budu pošteni

Naredna godina, baš kao i ova na izmaku, svakako će biti zlatnim slovima upisana u biografiji Miloša Bikovića (29). Ovaj talentovani glumac koji živi na relaciji Beograd-Moskva snima bez prestanka - na ruskom, engleskom i srpskom jeziku. U martu ga očekuje premijera filma „Iza granice realnosti“, u kojem igra s Antoniom Banderasom. Sniman je na engleskom jeziku, tako da će biti distribuiran širom sveta. U novembru stižu „Mitovi“ s ruskom superstar podelom, a uskoro će biti emitovana i serija rađena za nacionalnu televiziju Rusije povodom stogodišnjice Oktobarske revolucije, piše magazin Glossy, koji svake srede izlazi kao poklon uz Kurir.



Glossy: Posao vas je vratio u rodni Beograd gde ste se oprobali i kao producent?

- Ovde snimamo „Južni vetar“, film Miloša Avramovića o mirijevskom podzemlju, u kojem igram dilera heroina.



Glossy: Kako kao glumac pravdate jednog takvog negativca?

- Baveći se glumom, čovek se sretne s raznim likovima. Život je veoma nepredvidiv. I među kriminalcima možete da pronađete veoma poštene ljude. Teško je baš sva iskustva staviti u jednu fioku, to je i pogrešno. Na ovom svetu ništa nije samo crno ili belo. Zahvalan sam što sam glumac jer stalno mogu da učim posmatrajući život. Odavno nismo imali takav film o podzemlju i kriminalu a da je veoma šarmantan.



Glossy: Snimate već nekoliko nedelja i konačno ste u istom kadru s Draganom Bjelogrlićem.

- Iako Bjela i ja sarađujemo skoro 10 godina, nikada nismo bili partneri na setu. Sada se desilo i to i veoma sam srećan.



Glossy: Kakav je Banderas kao partner?

- Veliki je profesionalac i šmeker, ali prema kolegama drži neku distancu. Bio je junak mog detinjstva i često sam kao dečak maštao da ga upoznam. Želja mi se i ispunila.

foto: Profimedia

Glossy: U filmu „Mitovi“, koji izlazi za nekoliko dana, igrate s velikim zvezdama poput Fjodora Bondarčuka.

- Kad smo pročitali scenario, pristali smo svi da igramo besplatno. Film potpisuje jedan mladi reditelj, a po žanru je komedija. Igram gradonačelnika Moskve, koji je pokvaren i amoralan tip.



Glossy: Da li je komedija najteži žanr za vas kao glumca kome ruski nije maternji jezik?

- Prestao sam da se opterećujem svojim ruskim. Komedija na tuđem jeziku jeste zahtevna.



Glossy: Trenutno se na Prvoj emituje ruska serija „Hotel Eleon“, u kojoj igrate Srbina Pavela.

-To je jedan „kreten“ zavodnik, čovek koji beži od svake vrste odgovornosti. Iskreno, ne bih sebe smatrao takvom osobom. Ipak, iako je arogantan, u dubini duše on je dobar čovek. To mi je veoma draga uloga.

Glossy: Film u kojem vam je partnerka devojka Aglaja Tarasova biće prikazan na simboličan datum, Dan zaljubljenih?

- Mnogo se očekuje od filma „Led“, čija je premijera zakazana za 14. februar. Glumim šampiona u umetničkom klizanju. Reč je o sportskoj drami rađenoj po istinitoj priči, a sledeće godine imaću čast da sarađujem s našim najvećim rediteljem, Slobodanom Šijanom, u njegovom filmu o Borisu Tokinu.



Piše: Ljubomir Radanov

Foto: Dragan Kadić

