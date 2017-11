NOVI IZAZOV PRED ANĐELKOM PRPIĆ: U mojoj predstavi svako će se pronaći

Poznata glumica trenutno kreće na turneju po Srbiji i Evropi, a premijera u Beogradu očekuje se u februaru naredne godine.

- Volim kad pred mene stavljaju teške zahteve. U monodrami „Šta me snađe“ susrela sam se s temom s kojom se, sigurna sam, susreću mnoge žene, a to je pitanje morala. Uzbuđuje me kad treba da oživim likove i teme u kojima se svi pronalaze. Zadatak nije lak, a to je da se uglavnom žene, ali i muškarci, poistovete s mojim problemom na sceni - kaže glumica, koja led probija 2. decembra u Kulturnom centru u Mladenovcu.

E. K. - Foto: Promo

