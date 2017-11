VOJIN ĆETKOVIĆ ZABRINUT: Plašim se da će ćerkice imati problema zbog našeg posla, jer mi smo takvo društvo!

Osim što važe za jedan od najskladnijih parova na srpskoj javnoj sceni, Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković slove i za omiljene glumce čiji projekti podrazumevaju određeni kvalitet i sjajne ocene kritike i gledalaca.



Kako njihove ćerkice polako odrastaju, oni sve više shvataju da ih je jako teško zaštititi od svega što slava nosi sa sobom.

"Mogu da ih čuvam koliko god hoću, ali one idu u školu i druže se sa drugom decom. Pokušali smo da im objasnimo zbog čega su im roditelji popularni, ali mislim da još uvek toga nisu svesne. Do sada nisu imale, Bogu hvala, problema zbog našeg posla, ali ne sumnjam da će ih biti, pošto smo mi takvo društvo", izneo je svoje mišljenje Vojin u jednom intervjuu.

Oslo Noc bogova A post shared by Vojin Cetkovic (@vojin_cetkovic) on Oct 21, 2017 at 6:54am PDT

Osim toga, Sloboda i Vojin daju sve od sebe da ih zaštite i od kiča koji je sveprisutan u današnjem društvu, te popularni glumac ističe kako ga je pomalo strah što njegove mezimice odrastaju u ovakvom vremenu.

"To im je što im je, na to ne mogu da utičem. Ja sam rastao u fantastičnom društvu, pa se dogodio raspad. Kada sam postao punoletan, narednih deset godina smo ratovali, pa me ni to nije zaoblišlo. Da li je ovo vreme bolje ili lošije od onog u kome sam se ja formirao kao čovek, ne znam", zaključio je Ćetković.

Virimo iz dzepa.....#pozoristenaterazijama #ciganileteunebo # A post shared by Sloboda (@sloboda_micalovic_boba) on Oct 25, 2017 at 2:42pm PDT

(Kurir/Gloria, Foto:Aleksandar Jovanović)

