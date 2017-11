U SENKAMA NAD BALKANOM SNIMAO JE VRELE SCENE SEKSA: Malo ko zna da je oženjen, a evo zbog čega naš poznati glumac krije svoju suprugu od javnosti!

O njegovom privatnom životu se ne zna mnogo, ali o ulogama se i te kako priča. Glumio je u mnogim serijama i filmovima domaće produkcije, a najnovija uloga Miloša Timotijevića je ona u seriji "Senke nad Balkanom".

Seksi scene u kojima igra sa koleginicom Marijom Bergman su obeležile ovu sezonu sve popularnije serije. Iako je svoju intimu delio na filmskom platnu, detalje iz privatnog života čuva za sebe.

Malo je poznato da Miloš ima suprugu jer o tome ne želi da govori.

"To je naš izbor. Moj, pre svega. Jer to što sam ja javna ličnost ne znači da i članovi moje porodice moraju to da budu. To nikako nije prostor za neku igru i profitiranje, ja sam tu da zaštitim suprugu", iskren je bio Miloš.

Supruga Dunja se bavi umetnošću, a film ih je spojio.

"Upoznali smo se pre 11 godina na premijeri filma "Sedam i po" i još uvek, hvala Bogu, napredujemo, rastemo i cvetamo. Zato smatram da sam napravio dobar izbor", dodao je Timotijević.

Miloš ni na svom "instagram" nalogu nema nijednu fotografiju sa svojom izabranicom.

