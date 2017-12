FEĐA STOJANOVIĆ OTVORIO DUŠU DVA MESECA NAKON SMRTI SINA: Rekao mi je da će se iz Amerike vratiti samo u limenom kovčegu!

Glumac Feđa Stojanović se pre nekoliko meseci susreo sa onim što bilo koji roditelj sebi ne želi. Njegov sin Uroš, preminuo je iznenada u 44. godini u Americi. Prvi put nakon nemilog događaja, glumac je smogao snage da priča o njegovom odlasku.

Feđa ističe da je njihov odnos bio prilično nesvakidašnji, ali pre svega ispunjen emocijama. No, problem je, kako glumac ističe, bio u Uroševoj tvrdoglavosti zasnovanoj na kreativnosti.

"Užasno mi je teško i osećam se strašno što baš ništa u životu nije hteo da me posluša. Možda sam ja previše pristajao na kompromise u životu, ali on nije. Tu je možda i pokleknuo. Mnogo je verovao ljudima, pogotovo onima iz svoje branše. I mislim da je tu pogrešio", iskren je bio glumac.

Ne bi li izbegao medijsku pompu oko smrti naslednika, Feđa se posvetio poslu pa sada radi na seriji "Istine i laži". Ističe da je njegov sin bio osobenjak i da je živeo po svojim pravilima.

foto: Fonet

"Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veoma teško pao i da se sa time nije pomirio do kraja života", dodaje glumac.

Koliko je njegov sin bio specifičan, govori nekoliko činjenica i čudnih detalja. Oženio se u Americi, ali nikoga nije obavestio o tome.

"Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma "Čarlston za Ognjenku" očigledno razočaorao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nusu voleli. kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo", ističe neutešni glumac.

Uroš je iznenada preminuo u 44. godini, a srpskoj javnosti je postao poznat nakon režiranja filma "Čarlston za Ognjenku".

(Kurir/Gloria, Foto:marina Lopičić/Beta)

Kurir

Autor: Kurir