MIKI MANOJLOVIĆ O PRVOJ ULOZI U KARIJERI: Znali smo da će serija Otpisani biti kultna

Nekako ovu seriju pamtimo zbog Dragana Nikolića i Voje Brajovića, ali „Otpisani“ ostaju zauvek u biografiji Predraga Mikija Manojlovića kao prva uloga u karijeri. Lik Paje Bakšiša, koji on tumači, zapravo je baziran na nesrećnoj sudbini Karla Lukača, kelnera jedne kafane, predratnog boemskog sastajališta novinara, glumaca, pisaca i drugih ljudi. Lukač je ubijen u zimu 1942. u Beogradu, kod Botaničke bašte.

- Imao sam sreće da kao student dobijem ulogu u „Otpisanima“, i to u devet epizoda. To je sreća. Voji Brajoviću, koji je talentovan čovek, bile su potrebne godine da se iz javnosti izvuče iz uloge Tihog. Tih devet epizoda su mi značile jer su me približile publici. Reditelj Aca Đorđević je imao hrabrosti da okupi klince. Gaga Nikolić je bio najstariji. Nisam imao strah da će me „Otpisani“ obeležiti kao „Grlom u jagode“ - ispriča je Manojlović.

Glumac pamti snimanje i po dobrom druženju i hrani.

- Nekada, u onoj staroj Jugoslaviji, to je bio ketering. Prvi ketering smo imali dok smo snimali „Otpisane“. To su bila dva parčeta hleba s nekom „podrigušom“, što je nama bilo fantastično - ispričao je glumac za Prvu.



Čuvena serija „Otpisani“ je prvi put emitovana 20. oktobra 1974. godine. RTS ju je reprizirao više od 10 puta, a njen uspeh Miki je predvideo već na početku snimanja.

- Ja sam u seriji Paja. Rušim mostove, vozove... Biće to dobra serija, jer smo svi spremni da dobro radimo - rekao je tada novinarima Manojlović i nije pogrešio.



Voja Brajović je tokom snimanja „Otpisanih“ kao Tihi postao zvezda, ali od njega su bolje bili plaćeni pokojni Bata Kameni i drugi.

- Kaskaderi su zarađivali više od nas. Oni su naplaćivali po padu i najviše su zaradili. Mislim da nikada nisam bio siromašniji nego tada. Potpisivali smo ugovore za male pare, znali smo koliko otprilike jedna epizoda filmskog snimanja košta - ispričao je Voja.



Gaga se našalio s kolegom ZBOG STOLICE SA IMENOM MIKI HTEO DA NAPUSTI SNIMANJE

I pokojni Gaga obožavao je Mikija, pa se s njim našalio. - Smislili Voja i ja da, kao holivudski glumci, kupimo stolice i napišemo imena. Dogovorimo se s rekviziterom da, kad Miki dođe na snimanje, iznese te stolice. Dođem ja, pucnem prstima i rekviziter donese moju stolicu. Gleda Miki, gleda i kaže: „Donesite mi stolicu.“ Tek će rekviziter: „Nema za tebe, to je samo za glavne glumce“. Miki je digao frku, hteo je da napusti snimanje - ispričao je Nikolić.

