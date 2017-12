(VIDEO) BILA JE SEKS SIMBOL OSAMDESETIH, A U MLADOSTI JE PREŽIVELA HOROR: Otac me šutirao, gađao flašom, pa su me komšije našle u lokvi krvi!

Samanta Foks je bila jedna od najpoželjnijih pevačica u Holivudu, a danas ima 51 godinu i objavila je svoju autobiografiju pod nazivom "Zauvek".

Ona je karijeru započela kao model, pa se 1986. oprobala i u muzičkim vodama i svakako ostavila veliki trag.

U svojoj knjizi je pored brojnih detalja iz privatnog života otkrila da je uz svog oca imala teško detinjstvo. Džon Patrik Foks, njen otac, bio je alkoholičar, zavisnik o kokainu i nasilnik.

"Nakon što sam ga mesecima molila da mi ugradi radio u automobil, što on nikada nije uradio jer je bio previše pijan, u pomoć mi je uskočio moj telohranitelj Dejv. To ga je potpuno izbacilo iz takta. Počeo je ludački da me udara, pala sam na pod, preklinjala ga da prestane... Rukama sam skrivala lice, a on me i dalje šutirao. Mislila sam da će me ubiti... Kad me čula kako vrištim, moja sestra Vanesa skočila mu je na leđa, a ja sam u tom trenutku nekako uspela da otpuzim ispred kuće, na ulicu... Otac je potrčao za mnom i gađao me flašom votke. Da stvar bude još gora, sused, koji me je video u lokvi krvi, savetovao mi je da ne zovem policiju jer ću tim postupkom ocu uništiti život", piše Samanta u autobiografiji.

Nakon toga, završila je u bolnici sa dva slomljena rebra. Po povratku iz bolnice je uzela stvari i zauvek napustila dom i njega. Kasnije je otkrila i da ju je potkradao jer je jedno vreme vodio sve njene poslove. Džon je umro 2000. godine, a Samanta tvrdi da mu je sva nedela oprostila pre nego što je napustio ovaj svet.

