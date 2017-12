ZORAN PREDIN ZA KURIR: Princa Aleksandra Karađorđevića znam iz kafane!

Zoran Predin ovoga puta u Beograd dolazi s podmlađenim bendom Lačni Franc i obećava „kraljevski“ koncert, koji se održava pod motom „Ja vraćam sunce u svoj dan“ 22. decembra u Domu omladine.

- Kao što moja pesma kaže: „Dosta mi je tužnih vesti, kako guši zlo dobrotu, nemam vremena za nove mržnje, ima boljih stvari u životu. Ja vraćam sunce u svoj dan.“ Ti stihovi su moto naše mini-turneje i ovog koncerta - kaže poznati slovenački muzičar i najavljuje „gvozdeni“ repertoar koji će prijati publici svih uzrasta.



- Donosimo novi optimizam, ideju da je vreme da neke stvari bacimo preko ramena i krenemo dalje. Biće tu pesme po kojima je Franc poznat: „Praslovan“, „Ne mi dihat za ovratnik“, „Čakaj me“, ali i mnogo nove muzike s albuma „Svako dobro“ i „Akustična pusa“, preko koje nas upoznaje mlađa generacija.



Prisećajući se brojnih anegdota koje su se desile za tri i po decenije otkako dolazi u srpsku prestonicu, Predin je otkrio i kako je slučajno upoznao srpskog princa prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića.

- Bio sam sa Perom Janjatovićem u Skadarliji, u jednoj od onih lepih kafana („Šešir moj“), povod je bila promocija slovenačkog turizma, ali nama nikada i ne treba povod za kafanu. Sedeli smo, pili i pričali, a ja sam primetio da nas sa susednog stola pogledava neki fin čovek, koji je s društvom pričao engleski. Nisam imao pojma ko je to, ali sam mu u nekom trenutku nazdravio, a on je uzvratio. Pera mi je onda otkrio da je to srpski princ prestolonaslednik, a njemu je neko iz protokola rekao da smo mi „poznati slovenački muzičar i poznati srpski novinar“, pa nas je dvorski fotograf i slikao - otkriva Predin, a na pitanje da li očekuje i Karađorđevića na koncertu, kaže:

- Zašto da ne, i princ je dobrodošao! Očekujemo punu salu mladih ljudi svih uzrasta, jer mladost nije boja kose nego stanje duha. Siguran sam da u Beogradu, posle 35 godina sviranja, imam dovoljno srodnih duša, ljudi koji su radoznali, aktivni i koji nisu izgubljeni u strašnom trouglu „frižider-kauč-televizor“.



Čuveni rok-novinar Petar Janjatović Aca je tražio da se slikaju S Predinom se družim godinama, upoznali smo se 1981. na festivalu Omladina u Subotici, a kada sam 1983. otišao u JNA, služio sam u Mariboru i kod njega držao civilku - farmerke i patike za izlazak u grad. Vezuje nas skoro četiri decenije prijateljstva i bezbroj zajedničkih avantura, a jedna od omiljenih kafanskih priča nam je upravo ta da smo „tolike face“ da je jedan princ tražio da se slika s nama u kafani.



Izložba na Belom dvoru KRALJ PETAR II U ALPIMA

Na Belom dvoru otvorena je izložba fotografija „Kralj Petar II u Slovenačkim Alpima“. Postavka obuhvata fotografije kralja Petra II koje govore o njegovom osvajanju Triglava u leto 1939, kao i o njegovim redovnim boravcima u Sloveniji dok je bio mlad. Izložba će biti otvorena za javnost od 14. do 22. decembra, radnim danima, u terminima posete od 11 i od 14 časova. Porodica Karađorđević juče je proslavila krsnu slavu - Svetog Andreja Prvozvanog.



