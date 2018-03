SADA JE ŽELI NAZAD: Ben Aflek hoće da se pomiri sa Dženfier Garner, ali ona ima druge planove, evo i koje!

El actor ganador del Oscar está saliendo con Lindsay Shookus, una productora de Saturday Night Live. Una fuente de E! News asegura que los dos aún están en “las etapas tempranas” de su relación y recientemente se encontraron mientras él estaba en Londres por trabajo. Según E! News, la semana pasada, durante su viaje, el dúo disfrutó de Ferryman, la obra de Sam Mendes. “Es más que una aventura de verano”, compartió el informante. “Ellos se están divirtiendo y se preocupan el uno por el otro. Es temprano y ellos se lo están tomando con calma”. Y mientras la nueva pareja ha hecho todo lo posible por mantener las cosas en privado en las etapas tempranas de su romance, los dos salieron juntos la noche de este jueves en Los Ángeles. Affleck y Shookus aún deben confirmar su relación. Foto de #enew #benaffleck #lindsayshookus #actor #hollywood #NBC #saturdaynightlive #enw #obradeteatro #londres #ferriman #nuevarelacion #sammendes #jenifergarner #farandula #notiespartano

