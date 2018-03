SRPSKA GLUMICA NE MOŽE DA PREBOLI TRAGEDIJU: Branka uskoro punu 100 godina, a još pamti trenutak kad su joj rekli da NIKAD NEĆE IMATI DECU!

Proslavljena glumica u susret jubilarnom 100. rođendanu sumira životne odluke i otkriva da dobro čuje, čita bez naočara i svako jutro radi deset čučnjeva. Jedino što joj nedostaje je pokojni suprug, kojeg nije prebolela.

Glumica Branka Veselinović i dan-danas je i te kako aktivna. Ne dozvoljava da je bilo šta slomi, a otkriva tajnu dugovečnosti.

foto: Vladimir Šporčić

"Ja sam počasni građanin Beograda, Novog Sada, dečjeg sela, doživotni ambasador Unicefa, uvek sam radila bez želje da budem krunisana velikim imenima. Sve što radim, radim iz velike ljubavi i časti. Pišem stihove... Sreća je ako si živ i ako to doživiš. Duboko sam zahvalna. Još vežbam, čitam bez naočara, čujem dobro. Vežbam vežbe za održavanje tela. Svaki dan radim čučnjeve. Mogu da uradim po 10 čučnjeva. Morate i noge da vežbate kao i ruke", rekla je proslavljena glumica.

Pitali smo je kako je moguće da nikada ne skida osmeh sa lica, te da je uvek vesela i pozitivna.

"I ako zaplačem, plačem od sreće. Svi imaju neku želju, moja želja je da budem dobro, da idem po bolnicama, školama, da pomažem invalidima. Nisam nikad pušila ni pila, jednostavno takav život vodim. Bila sam u srećnom braku sa mojim Mlađom, a i dan-danas imam vitalan mozak. Nikad nisam varala. Imala sam mogućnost da zabavljam hiljade i hiljade ljudi. To se ne može kupiti, morate živeti. Ne radim ja to da bih živela, već živim da bih to radila. Nikome u životu ništa ne kažem ako ima više nego što treba. Ne kažem ni kada kradu, a vidim da kradu. Nikada nisam bila u politici, a govorim engleski, ruski, mađarski, nemački i češki," otkriva Branka.

foto: Vladimir Šporčić

Sa suprugom Mlađom Veselinovićem je bila u srećnom višedecenijskom braku.



"Poklon od njega je ljubav. On je čovek bio u zarobljeništvu, bio je oficir. Glumac je postao tek nakon vojske, prvo je recitovao, pa ga je angažovalo pozorište i tako je sve krenulo. I jednom smo igrali momka i devojku, a pokojna Mira Stupica nam kaže: “Vrlo se lepo grlite kad glumite, hajde da se grlite i privatno”. Ja sam se na sceni grlila sa mnogim glumcima, ali bila sam časna i nisam varala. Imali smo veliku svadbu i imam divnih fotografija. Neprekidno me je iznenađivao. Mi smo se voleli mnogo. Imam i dalje njegove slike. Čovek treba da zna da razgovara i s onima kojih više nema", priča nam svoju ljubavnu priču Branka, i dodaje.

foto: Vladimir Šporčić

"Tri i po godine je bio stariji od mene. Bio je visok, lep, ali mu srce nije bilo dobro. Otmeno je otišao. Ja s njim razgovaram i sada, zajedno gledamo televiziju".

Iako bi mnogi pomislili da kod nje, kao i kod svakoga, postoje strahovi, Branka nas demantuje.

"Dosta sam hrabra. Za vreme rata sam bila mali ilegalac, nosila sam pisma i dodavala nekima, pa su mi oni koji su radili za Nemce rekli da to ne radim više. Valjda zato što joj uvek ovako živim, zato se i ne bojim", iskrena je glumica, koju smo pitali kako namerava da proslavi 100. rođendan.

"Neće to biti velika proslava, iako mi gotovo svakodnevno stižu pisma, kao i pozivi iz drugih gradova. Prijatelji se raspituju, a meni je samo drago što još uvek imam kome da pomognem".

Doktor mi je rekao da neću imati dece

Iako su bili u velikoj ljubavi, Branka i Mlađa nisu imali dece. Međutim, to nikada nije obeshrabrilo glumicu, već je čitav život posvetila dobrotvornim organizacijama i naširoko je poklanjala ljubav upravo deci.

"Zdravi smo bili oboje, išli smo na preglede. Pokojni doktor Tasovac davnih godinama nam je rekao da je to tako i da neki partneri ne mogu da imaju decu. Rekao je: „Da ste sa drugima u braku, imali biste i vi i Branka”. A onda smo mu mi rekli da se volimo, a on je poručio: „Volite se, ali dece nećete imati”, kaže Branka.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Puls/Foto Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir