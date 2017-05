(FOTO) PROHUJALO S VALTEROM: Predstavljena monografija o Bati Živojinoviću

Monografija o životu najpoznatijeg jugoslovenskog glumca Velimira Bate Živojinovića „Valter pre Valtera“ sinoć je predstavljena u Jugoslovenskoj kinoteci.



Delo Radoslava Laleta Vujadinovića i pokojnog Vojislava Marjanovića prikazuje bogat umetnikov život iza scene, a promociji zbog bolesti nije prisustvovala životna saputnica legende filma Lula.

- Želim da vam se zahvalim što se došli. Naš prijatelj iz mladosti Lale je učinio veliki napor da bi knjiga ugledala svetlost dana. Vodili smo beskrajne razgovore nekoliko godina. On je to beležio više srcem nego perom. Sigurna sam da ćemo zajedno otkrivati o Bati neke nepoznate detalje. Neki su bili nepoznati čak i meni. Bilo bi lepo da je Voja tu da i on nešto kaže o štivu koje držimo u ruci. Očekujem da će knjiga doći i do naših prijatelja iz Kine - napisala je u pismu Lula Živojinović.



Izdanje „Službenog glasnika“, pored nepoznatih detalja o Bati donosi i obilje privatnih fotografija.

- Knjigu treba pročitati jer ovo nije samo putokaz kroz kinematografiju SFRJ nego i priča o državi i kulturi koje više nema. Bata je nadišao Balkan i Evropu i jedini je glumac koga naš film ima a da su njegove filmove pogledale milijarde ljudi. Monografije o glumcima, kako bi rekao Miki Manojlović, ne čitaju ni članovi porodica jer su dosadne. „Valter pre Valtera“ nije jer su je pisali njegovi prijatelji koji su i junaci. Prodali su očevu radnju i pobegli na letovanje u Dubrovnik - rekla je direktora „Službenog glasnika“ Jelena Trivan.



O prijatelju su nadahnuto govorili Milan Vlajčić, Strahinja Rodić, kao i autor.

- Bata je bio Valter još kao dete. Bio je najkrupnije od svih nas - rekao je Rodić.Promociju o Bati u Kinoteci nisu propustili Radmila Živković, Radoš Bajić, Miloš Timotijević, Zdravko Šotra, Zlata Numanagić i drugi.



