GLUMICA TIJANA KONDIĆ ZA KURIR: Odbila sam film s Džeremijem Ajronsom!

Publika Tijanu Kondić (32) i dalje pamti kao malu Natašu, junakinju istoimenog filma Ljubiše Samardžića, koji je za nju bio odskočna daska u glumačke vode.



Međutim, ona nije uspela da upiše glumu i svoju sreću je našla daleko od Srbije.



Gde je danas i šta radi crvenokosa devojka iz filma „Nataša“, koja je pre 15 godina bila proglašena za veliku nadu srpskog i evropskog filma?

- Crvenokosa sam bila u filmu Dragana Marinkovića „Bumerang“, a plavokosa u „Nataši“. Tijana je srećna i zadovoljna i živi na drugom kontinentu.



Da li vam fali gluma?

- Zanimljive projekte sam uvek spremna da prihvatim. Uskoro bi trebalo da mi izađu dva filma - „Sistem“ i „Stranac“. Oba su u fazi postprodukcije. U „Sistemu“ igram prostitutku, a u „Strancu“ povučenu devojku iz komšiluka koja je doživela porodičnu tragediju oko koje se vrti cela radnja.



Kako danas gledate na odluku komisije da vas čak dva putu odbije na prijemnom ispitu za glumu? Imali ste nagrade koje sanja svaka glumica, ali to nije bila dovoljna preporuka.

- Odbijena sam tačno tri puta na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu. To iskustvo je odličan primer da je nekada dobro da u životu ne dobijete ono što želite u tom trenutku i lekcija da postoje situacije koje nisu fer. Ja sam se s Pulskog filmskog festivala vratila sa Zlatnom arenom za najbolju žensku ulogu. Srpski film je učestvovao nakon 11 godina na ovom festivalu i ja sam osvojila najveću nagradu.



Da li je tačno da ste bili odabrani za jedan veliki evropski film? Zašto ste vratili ulogu, šta se dogodilo?

- Tačno je. To je bio film „Matilda“ u produkciji „Filma 87“. Meni je ponuđena glavna uloga. Glavni partner je trebalo da mi bude oskarovac Džeremi Ajrons. Ponuda je stigla u pogrešnom trenutku i ja sam tu ulogu odbila.

Da li je gluma ostavila vas ili vi nju?

- Niko nikoga nije ostavio. To je kao pravo prijateljstvo, gde je vreme relativna stvar.



Koji je recept da se ostane normalan posle tolike popularnosti?

- Ne postoji recept.



Da li ste ostali u kontaktu s Ljubišom Samardžićem i ostalim kolegama?

- To je moja privatna stvar.



Da li ste odustali od glume i borbe za svoje snove? Trenutno ne živite u Srbiji, a pre neku godinu borili ste se za kulturu i umetnike u svojoj domovini.

- Ko kaže da su to moji snovi? Ja se i dalje borim za kulturu i umetnost, samo ne više u Srbiji.

Autor: Ljubomir Radanov