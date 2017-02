HERALDIKA: Grbovi i znamenja doma Karađorđevića

Grbovi kraljevske porodice Karađorđević, kao i brojne zanimljive činjenice o heraldici i istoriji Karađorđevića, očekuju posetioce izložbe „Heraldika Karađorđevog doma“, koja je otvorena u Belom dvoru na Dedinju.

- Heraldika je disciplina koja mnoge interesuje, a malobrojni je poznaju, ponekad veoma kontroverzna, ali bitna kao važan deo jezika znakova i simbola. Od svog grba ne možete uteći, niti se distancirati jer je on slika vaših predaka, vaše sadašnjosti i predskazanje vaše budućnosti. Mi Karađorđevići to dobro znamo, jer nas grb Srbije i grb vožda prate od prvog do poslednjeg dana naših života - rekao je prestolonaslednik Aleksandar u svom obraćanju na otvaranju izložbe.



Autori postavke su Dragomir Acović i Ljubodrag Grujić, herald kraljevskog doma. Izložba o grbovima u domu Karađorđevića prvi put je predstavljena javnosti na Oplencu, u Petrovoj kući, a u Beogradu će biti postavljena do 7. marta radnim danima od 11 do 14 časova.





E.K.















Autor: Foto: Promo