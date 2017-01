I MRTVOM ĆE ZUBE DA MI GLEDAJU: Emir Kusturica otvoreno o današnjici u svetu i na Balkanu!

Svet slobode, inspiracije, talenta, kulture, bez reklama, agresivnog kapitalizma, bez porobljavanja i svet slobodnih ideja, takav je svet Kustendorfa, a takav bi svet oko nas trebalo da bude, rekao je na otvaranju ministar kulture Vladan Vukosavljević.



Baš u takvom maniru, bez glamura, crvenog tepiha i lažnog holivudskog sjaja, kako smo i navikli, otvoren je u subotu uveče jubilarni 10. Kustendorf.



Na samom početku prikazan je film o istoriji ovog festivala, koji je evocirao sećanja na proteklih 10 godina, kada su na Mećavnik kročile najveće zvezde svetskog filma poput Džonija Depa, Džima Džarmuša i drugih. Kusturica je ovom prilikom rekao da je bilo veoma emotivno za njega da gleda, ali da je najveće pitanje šta dalje.

- Problem je jer su svi veliki umetnici prošli kroz ovaj festival. Jedino rešenje je da čekamo da oni koji su ovde pobedili postanu veliki - rekao je Kusturica.



Danas svi prisutni s nestrpljenjem očekuju premijeru njegovog filma „Na mliječnom putu“.

- Tresem se kao prut - priznao je Kusturica i dodao:

- Nešto čudno ima s tim filmom. Imao je gromoglasnu premijeru u Veneciji, neviđenu premijeru u Lisabonu, imao je tri projekcije u Londonu, po Moskvi je krenuo da igra u 400 bioskopa, a kod nas... Valjda se to u mom slučaju podrazumeva - rekao je Kusta.

Opušteno... Maja Kusturica i ministar kulture Vladan Vukosavljević Holivud je estrada



Na samom otvaranju filipinskom reditelju Lavu Dijazu, prošlogodišnjem dobitniku venecijanskog Zlatnog lava, Kusturica je uručio tradicionalnu nagradu za buduće ostvarenje.

- Kinematografija nije ono što je bila pre 10 godina, ne postoje više filmovi kakve ja radim i meni slični, zato što je te filmove Holivud oteo. Nema kompromisa između cirkusa i ozbiljnosti kao što su bili veliki američki filmovi sedamdesetih. Danas je to industrija preuzela, taj estradni deo Holivuda koji zapravo drži Vašington, i on u toj sprezi i plače i smeje se - istakao je Kusturica, osvrćući se na filmove kakvi su Dijazovi.

- Na drugoj strani su filmovi koji se snimaju sa 80.000 dolara. I ti ljudi ostvare velike rezultate kao što je Lav napravio, iako mi je sinoć uz vino rekao da bi voleo da napravi film makar od dva miliona - dodao je on.



Kusturica podseća da je devedesetih Njujorker proglašavao Vorhola većim umetnikom od Mikelanđela, što je, smatra, potpuna glupost jer različiti stilovi ne mogu da se porede.



Vorhol i Dijaz



- Vorhola se danas sećaju samo provincijalci, a s druge strane imate Dijaza, autora s Filipina, koji pravi svoje filmove po recepturi moralnih dilema koje je uspostavio Dostojevski. Zato ja verujem da će sve što vredi ostati u budućnosti kada se otvore novi prozori kroz koje kinematografija može da se gleda, a ono drugo će propasti zajedno s prolaznošću. Razmišljati o životu a ne uzimati u obzir smrt, to je malo glupo, pa ja nastojim da budem malo pametniji, i ti filmovi koje radim i svi projekti koje radim su po nekoj recepturi i Andrićevoj misli da se mrtvom vuku u zube gleda. Kod nas postoji šansa da se u poslednjoj sekundi života provališ i da sve što si radio ranije propadne u toj jednoj sekundi. Zato ja sada pokušavam da činim najbolje što mogu i najiskrenije - zaključio je reditelj.



Dobar domaćin... Lavu Dijazu profesor skida konfetu

Viržini Efira

KUSTENDORF JE MESTO DOBRIH IDEJA



Francuska glumica Viržini Efira bila je najveća zvezda druge večeri Kustendorfa.

- Prvi put sam u Srbiji i krivo mi je što nemam vremena da ostanem duže. Kusturica je uspeo da u vreme kad su u svetu rat i nedaće napravi prostor u kojem vladaju mir i dobre ideje - rekla je umetnica koja je predstavila svoj film „U krevetu s Viktorijom“.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Mona Cukić,Zoran Šaponjić,Foto: Aleksandar Jovanović