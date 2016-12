Kuvar otkriva: Sa njim je princeza Dajana REDOVNO uživala, i NEĆETE VEROVATI ko je u pitanju!

On navodi da je princeza Dajana volela da ima prijatelje kao što je on. Navodi da su imali posebnu vezu, o kojoj se mnogo pričalo. Daren za Dejli Mejl otkriva ko je u pitanju.



"Darene, dođi! Vidi! Stigao je, eno ga dole. Je l možeš da veruješ da je došao prolazeći kroz ulicu punu njegovih slika? To ga uopšte nije omelo, mislim se, koliko možeš sebe voleti?" prokomentarisala je princeza svojevremeno.



I njemu je to rekla, a on se nasmejao, uopšte se nije uvredio. Seli bi da ručaju i da se druže kao da se poznaju čitav život.

Bili su najbolji prijatelji. Prijao joj je njegov smisao za humor. Bila je u potpunosti opuštena kraj njega. Mogla je da mu kaže sve", prisećao se Daren."Šalili su se. Bilo je momenata kada su se 'peckali', prvo bi ona njega 'ujela' zbog nečega, pa on nju, bez problema."Sada, njih dvoje imaju još jednu stvar koja im je zajednička. Dajana je, često kažu, preminula pre svoga vremena, baš kao sada i on, Džordž Majkl, koji je pod nepoznatim okolnostima izdahnuo mirno u svom domu, sa samo 53 godine.

Iako je Džordž bio homoseksualac, nikome njihovo prijateljstvo nije bilo "najčistije". Jednom prilikom u intervjuu za Hafington post, Džordž je možda i namerno rasplamsao maštu javnosti po tom pitanju.



"Bio sam tamo više puta i pre nego što me je ona pozvala, mnogo pre nego što smo uopšte počeli da se družimo. Kada smo se upoznali 'kliknuli' smo na neki veoma poseban način. Mislim da to ima veze sa vaspitanjem", rekao je Džordž koji je imao težak odnos sa ocem, dok je Dajana uglavnom imala poteškoća sa maćehom tokom svog odrastanja."Postoje stvari koje su bile jasan pokazatelj da sam joj bio privlačan. Bez sumnje. Naravno znao sam da ako se bude 'radilo na tome' da bi to bila potpuna katastrofa", brzo bi negirao sve Džordž."Flerta je bilo sa obe strane", bio je kratak Daren.

Tokom dana kada bi princezi bilo dobro, jer kako Daren navodi, ona bi često i naglo menjala raspoloženje, ona bi puštala Majklove pesme i to bi svi čuli. Ako bi se, pak, osećala loše, tog dana muzike ne bi bilo. Pored Džordža Majkla, princeza bi "do daske" puštala i Fila Kolinsa.



"Baš šteta što ne voli žene, zar ne?" rekla je jednom prilikom šaljivo princeza.Džordž, za razliku od većine, nije bio u strahu od druženja sa Dajanom. Mnogi bi bili. Sušila bi im se usta, tresle bi im se ruke, ali Džordžu ne. Čak i kada bi sedeli u najužem društvu (koje su činili njih dvoje, Elton Džon i Đani Versaće), Džordž bi bio zaista najopušteniji, i nije mnogo vodio računa o tome kako i šta govori. Ipak, svi oni su tu da bi se lepo proveli, te zašto se ustezati.Dajana je generalno volela da se druži sa poznatima, a i oni sa njom, jer je bila velika dama, veoma pametna žena, zanimljiva, koja je imala mnogo toga da kaže i bez ustručavanja se našali, savetuje... Mnoga velika imena imala su čast da ručaju sa njom, i druže se.

Ona je uvek volela velika druženja. Nije često jela meso, ali kada bi je u većini posećivalo muško društvo osećala bi obavezu da ponudi mesnati obrok. Tako je kada je dolazio Klint Istvud imala običaj samo da kaže:



"Danas bi mogli jagnjetinu."On je, navodi Daren, bio jedini koji je zamolio da se upozna sa šefom kuhinje, i lično mu se zahvali. Osim njega, i Tom Kruz je postao "deo velikog društva".

"Bio sam zaista slomljen kada je ona poginula. Bilo je tako tužno. Cveće je raslo i raslo, svuda je bilo tiho. Nje nije bilo... Džordž Majkl je naravno poslao cveće, prisustvovao je sahrani, bio je veoma tužan, iako se nisu videli neko vreme pre njene smrti", pričao je Daren.Džordž Majkl preminuo je 25. decembra 2016. godine. Iz razloga koji i dalje nisu poznati, a nisu ni sumnjivi, njegova smrt potresla je čitav svet. Daren se verovatno zato i prisetio ovog neverovatnog prijateljstva i rešio da podeli neke detalje...Ali jedno je sigurno, ma koliko on veliki bio, princeza Dajana je jedina žena zbog koje se Džordž Majkl osećao kao običan muškarac. Simpatično, zar ne?

