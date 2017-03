MALE TAJNE SERIJE BOLJI ŽIVOT: Žarko Laušević vratio ulogu Saše Popadića

Deo čuvene porodice Popadić iz čuvene serije „Bolji život“ trebalo je da bude i Žarko Laušević, saznaje Kurir.



Proslavljeni glumac morao je da odbije ulogu Aleksandra Saše Popadića, koja je proslavila njegovog kolegu Borisa Komnenića, jer je dobio angažman u filmu „Oficir s ružom“.

- Žarka su želeli za ulogu Saše. Međutim, termini snimanja serije preklopili su se s filmom, a on nije nije mogao da radi paralelno na dva fronta. Lauš je imao 27 godina i bio je idealan da igra advokata i najstarijeg člana porodice. Boris je tek nakon njegove odluke da vrati ulogu izabran kao najbolje rešenje - kaže za Kurir Lauševićeva prijateljica sa studija koja je tada radila kao ispomoć na seriji „Bolji život“.



Žarko Laušević je ostao nedostupan za komentar do zaključenja broja, a i Ceca Bojković nije mogla da demantuje naša saznanja.

- Kurir sve zna prvi. Mi koji smo igrali Popadiće nismo pravi sagovornici za to kome su još nuđene uloge. I Emiliju je verovatno trebalo da igra neko drugi - kratko je rekla Ceca.



Dve lepotice... Ena Begović i Lidija Vukićević

I za čuvenu Violetu Popadić bilo je više kandidata, a tada velika zvezda Ena Begović zbog obaveza u pozorištu zahvalila se producentima na ponuđenoj ulozi.- Išla je iz projekta u projekat, a u „Boljem životu“ sigurno nije mogla da igra jer je imala obaveza u pozorištu. Igrala je te godine u predstavi „Skup“, po tekstu Marina Držića, na Dubrovačkim letnjim igrama, a pripremale smo zajedno komad „Grička veštica“ po tekstu Marije Jurić Zagorke - objasnila je za Kurir njena rođena sestra Mia Begović.Magazin Stori okupio je ponovo porodicu Popadić nakon više od 30 godina, a ekskluzivnu reportažu sa izjavama junaka „Boljeg života“ možete naći u novom broju, koji je u prodaji na svim kioscima.

Popadići nakon 30 godina... Naslovna strana novog broja magazina Stori

Novi anganžman

LAUŠ SNIMA S BJELOM



Žarko Laušević igraće princa Đorđa Karađorđevića u seriji „Senke Balkana“, reditelja Dragana Bjelogrlića.

- Žarko igra jednu dosta zanimljivu istorijsku ličnost. Dogovarao sam se s njim već dugo i on je bio jedan od prvih glumaca koji je dobio scenario, čak sam mu dao nekoliko uloga da odabere. On sam zna mnogo o princu Đorđu - rekao je Bjelogrlić.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Ljubomir Radanov,Foto: Damir Dervišagić