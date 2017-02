NAKON 10 GODINA: Ben Aflek i Dženifer Garner se definitivno RAZVODE!

Aflek se iselio iz zajedničkog doma u Brentvudu, ali će briga o troje zajedničke dece i dalje biti njihov prioritet, piše "US Weekly".

Iako su brojni fanovi popularnog para očekivali da će se Aflek i Garnerova na kraju pomiriti, čini se da ni ljubav koju i dalje osećaju jedno prema drugom, nije bila dovoljna da spasu brak.

"On je ljubav mog života. On je jedna od najbriljantnijih osoba, najharizmatičnijih i najvelikodušnijih. Ali on je komplikovan čovek. Uvek sam govorila: "Kada vas njegovo sunce obasja, osetite to, ali kada ono sija negde drugde, hladno je. On može da baci veliku senku na vas", rekla je ranije Garner.

Inače, poznati par je u bio 10 godina, a pre dve godine mediji su pisali kako je Afek ostavio suprugu zbog glumice Margo Robi, a da je Garner otpočela vezu s Patrikom Dempsijem. Ipak, ovi navodi do danas nisu potvrđeni.

