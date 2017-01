NEDA UKRADEN OTKRILA SVE: Zbog ljubavi sam odustala od inostrane karijere i ne kajem se!

Naša popularna glumica davne 1973. godine pojavila se u filmu "Shaft in Africa", koji je bio veoma popularan širom sveta. To joj je otvorilo vrata za druge angažmane u svetskim blokbasterima.

"Igrom slučaja sam se našla u velikom filmskom svetu, pa sam čak i jedno vreme imala agente širom planete. Velike su žrtve potrebne da bi se uspelo napolju, velika ambicija, ali sam shvatila sam da ja nisam taj tip. Malo nas sa Balkana je napravilo karijeru napolju i ja im skidam kapu, jer znam koliko je to koštalo te ljude, njima se klanjam do zemlje", rekla je Neda i dodala da se zbog ljubavi vratila u Jugoslaviju.

"Ja sam jedva čekala da se nešto desi da kažem da imam razlog da prekinem sa tim borbama po Rimu, Parizu, Londonu. Osećala sam da to nije za mene, suviše je naporno i ozbiljno. Tu nema da se žive dva života kao što ja živim paralelno dva života, glumački i privatni, koji je odvojen, i koje uspevam da balansiram. Kad se pojavila neka lepa ljubav, rešila sam da se vratim u Beograd i da se udam. To je bio lep izlet od dve-tri godine i više me nije interesovao."

Neda dodaje da joj nimalo nije žao što nije iskoristila priliku da postane svetska zvezda.

"Ne kajem se. Ne bih ja tamo izgurala, ja bih tamo završila plačući gorke suze."

