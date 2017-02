PRVI PUT U SRBIJI: Publika u ulozi voajera u prevozu

Premijera predstave Stevana Bodrože „Tramvaj zvani samoća“ održaće se u subotu, i to upravo na šinama u pravom tramvaju na liniji broj šest.



Ova neobična teatarska vožnja počeće kod Crkve Svetog Marka i ići će standardnom trasom sa stajanjem na stanicama do Ustaničke. Glumci će izvoditi svoj komad, tramvaj će se klimati, grad će bučno zvoniti, a putnici će biti deo svega toga.

- GSP prevoz je prostor u koji svako unosi sebe. To je prostor koji ne pripada nikome i zato je fantastično platno za projekciju svačijeg unutrašnjeg sadržaja. Bila nam je važna percepcija publike kao voajera koji posmatra nečiju životnu situaciju čiji smo svedoci svakodnevno tokom vožnje - rekao je reditelj.



Ekipu predstave čini 11 glumaca, a nastala je kao spoj četiri drame mladih dramaturga.

- Na probama su ulazili neobavešteni putnici, koji su bili pozitivno iznenađeni kada im je na vratima ljubazni gospodin iz GSP rekao da je u toku predstava i da to nije redovan tramvaj - rekao je Goncić.



M. C.











http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Promo