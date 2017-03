SLAVNI GLUMAC OTKRIO: Moram da se lečim od alkoholizma

Glumac, koji je ranije otišao na rehabilitaciju 2001. godine, otkrio je ovo u svom postu na Facebook profilu u utorak. Četrdesetčetverogodišnji otac troje mališana rekao je da su problemi iz prošlosti razlog zbog kog se okrenuo alkoholu.

"Želim da živim punim plućima i da budem najbolji otac na svetu. Želim da moja deca znaju da nije sramota tražiti pomoć kada vam je potrebna i da budu izvor snage onima kojima je potrebna pomoć", rekao je Aflek.

Dodao je da je imao sreću što je u svemu imao podršku porodice i prijatelja. Njegova supruga Dženifer Garner zatražila je razvod još 2015. godine, ali se par i dalje nije razveo, iako već dugo žive razdvojeno. Glumac je 2012. za Hollywood Reporter izjavio da ide na rehabilitaciju da "razbistri glavu" i smisli šta će sa svojim životom.

Osim što je glumio u nekoliko blokbastera kao što su "Batman v Superman: Dawn of Justice" i "Daredevil", režirao je i nekoliko filmova. Oni uključuju Oskarom nagrađene "Argo" i "Live By Night". On i Met Dejmon osvojili su Oskara za scenario 1998. godine za film "Good Will Hunting".

