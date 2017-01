TESTAMENT: Jovan Ćirilov sve ostavio prijatelju!

Pozorišni reditelj i osnivač jedinog romskog teatra na Balkanu Suno e Rromengo brinuo je o dramaturgu tokom bolesti, a nasledio je njegov stan u Bulevaru kralja Aleksandra, autorska prava i veći deo knjiga koje je sakupio za života. Narodna biblioteka Srbije preuzela je 660 naslova, koje nije posedovala u svom fondu.

Ostavio mu stan, knjige i psa... Zoran Jovanović Bio je kao veliko dete



- Ja sam siromašni Ciga iz šatora na periferiji sela, koji je dospeo u dvorac u centru Beograda - rekao je Jovanović za Njuzvik, koji je ekipu uglednog magazina primio baš u stanu nasleđenom od čuvenog dramaturga Jovana Ćirilova, koji ga je smatrao nerođenim sinom. On i direktor JDP živeli su više od jedne decenije pod istim krovom.

- Ćirilov mi je pomogao da objavim prvu knjigu „Znate li romski?“, ali me je i ohrabrio da radim kao pozorišni reditelj. Zahvalio sam se tako što sam brinuo o njemu kad se razboleo. Nema velike razlike u staranju o detetu i o ostarelom čoveku - pričao je umetnik.



Nesrećni mladić ostao je bez krova nad glavom kao dete.

- Imao sam 14 godina kad je moj otac sve izgubio na kocki: kuću, imanje, auto. Od tog dana smo živeli u šatoru na livadi. Osećao sam podsmeh komšija, smatrali su to klasičnim ciganskim usudom - seća se s mirom nekog koji je muku prevazišao upornošću da savlada sve prepreke. Tad je shvatio da njemu kao Romu „sledi triput žešća borba nego ostalima“.

Veliki zavodnik

JOVANOVA LJUBAVNA PISMA



Svetlost dana uskoro bi mogla da ugledaju Jovanova ljubavna pisma upućena njegovoj supruzi Maji Marković. Do tada možemo samo da pretpostavimo njegove verbalne sposobnosti zavođenja, bazirane na raznim literarnim uzorima.

Glumac amater u Kikindi

U RODNOM GRADU GA ZVALI JOVICA



Kikindska kulturna javnost pokrenula je inicijativu da se u rodnom gradu Jovana Ćirilova Narodno pozorište nazove po ovom istaknutom pozorišnom umetniku. Manje je poznato javnosti da je on glumio u okviru pozorišne trupe Sokolskog doma. Tad je još bio Jovica, kako su mu tepali.

- Zarad uverljivosti na sceni, tu je zapalio prvu i poslednju cigaretu u životu. A iz publike je tražio upaljač, budući nepušač - ispričao je Jovanović za „Kaledioskop“.

Kad je oboleo, Ćirilov ga je pitao da li bi hteo da bude uz njega, znajući sve o njegovoj prošlosti i karakteru. Pristao je bez dvoumljenja, ne sluteći da će ishod biti testament kojim mu pozorišni pregalac sve ostavlja. Stan, autorska prava, pokućstvo čija je najveća vrednost biblioteka od oko 7.000 knjiga.- Najveća čast, a ujedno i tuga, bilo je to što sam od kapele do Aleje velikana nosio piramidu (posthumno znamenje) na poslednjem putovanju mog drugog oca - zaključuje Jovanović i ispovesti za Njuzvik. Tako će se, otprilike, zvati i roman o Ćirilovu, koji se Zoran sprema.

