USPEH FILMA LAZARA RISTOVSKOG: Meksikanci se kao i Srbi rugaju smrti

Film „Dnevnik mašinovođe“, u kom glavnu ulogu tumači Lazar Ristovski, kupljen je za distribuciju u Meksiku i započeo je svoj bioskopski život.



Nedavno je Ristovski za ovaj film dobio nagradu na Filmskom festivalu u u mestu Puerto Valjarta u Meksiku. Priznanje nosi naslov Zlatna iguana, po ostvarenju Džona Hjustona „Noć iguane“.

- Nagrada mi je dodeljena, ono što bismo mi rekli, za životno delo. To je istina lep osećaj da vas neko u dalekom Meksiku nagradi, i to priznanjem koje je vezano za slavnog holivudskog reditelja. Meni te nagrade koje dolaze iz inostranstva znače mnogo, jer one govore o tome da vas neko ipak posmatra i vrednuje vaš rad i van granica Srbije. Priznaćete da naši umetnici retko dobijaju ovakve nagrade i time mi je ona draža - rekao je Lazar u intervjuu za Kurir.



On je istakao da stvaraoci u Meksiku imaju dosta sličnosti sa nama.

- Za mene je to bilo nešto novo, da Meksikanci imaju sličan odnos prema crnom humoru. Oni se rugaju smrti kao i mi. Mogu reći čak i burnije nego naša publika. Miloš Radović je očigledno napravio film za sva vremena i za sve ljude, koji ga gledaju otvorenog srca - objasnio je Ristovski.



Autor: Foto: Dragana Udovičić