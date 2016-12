(VIDEO) DA LI JE VOLITE? Evo koja je najslušanija pesma 2016. godine

Najslušanija pesma na servisu za prepoznavanje pesama popularnom Shazamu je pesma ‘‘Cheap Thrills“ koju izvodi Sija. Džastin Biber je tek na 10. mestu. Inače, ova aplikacija za prepoznavanje pesama je nastala 1999. godine i ima milione korisnika širom sveta koji je korite kako bi identifikovali izvođače koji pevaju pesmu koja im se dopada.

Evo kako izgleda lista najslušanijih pesama:

1. Sia ft. Sean Paul - Cheap Thrills

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners - This Girl Alan Walker - Faded



3. Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

4. Twenty One Pilots - Stressed Out

5. Lukas Graham - 7 Years

6. The Chainsmokers Feat. Daya - Don’t Let Me Down

7. Imany - Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

8. DNCE - Cake By The Ocean

9. Justin Bieber - Love Yourself

Što se tiče servisa Spotify, tamo je ubedljivo najtraženiji Coldplay. Ukupno imaju preko pet milijardi preslušavanja, a njihov je aktuelni album “Head Full Of Dreams” zabeležio preko milijardu preslušavanja.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia