Otvorene prijave za Konferenciju Future Is NOW 2017

Organizacija EKOF Media Group s ponosom najavljuje da će se u subotu, 18. novembra 2017. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, održati druga konferencija Future Is NOW, najznačajniji događaj za informisanost mladih o aktuelnim tehnologijama i metodima u modernom okruženju najvećih kompanija u zemlji i regionu.



FIN konferencija predstavlja godišnji događaj čija je osnovna misija podsticanje inovativnosti, proaktivnosti i preduzetništva mladih, kroz predstavljanje modernih, savremenih tehnika i tehnologija koje imaju široku primenu u najvećim, najsavremenijim i najuspešnijim kompanijama u Srbiji, ali i onih koje će svoju primenu naći u bliskoj budućnosti.



Govornici konferencije biće predstavnici top menadžmenta najvećih kompanija u Srbiji koji će predočiti primere iz svog poslovanja kroz panel diskusije i posebne studije slučaja koje su kompanije implementirale ili planiraju da sprovedu u budućnosti.



Neke od tema ovogodišnje konferencije su:



Veštine uspešnog preduzetnika – Put do uspeha u Srbiji;

Četvrta tehnološka revolucija. Kako IT menja naše živote iz dana u dan?;

Marketing i korporativne komunikacije u dobu digitalne revolucije;

Korporativna kultura u uspešnim kompanijama i primeri savremenog talent menadžmenta.

foto: Promo



Predsednik organizacije EKOF Media Group, Miloš Čevizović sugeriše zašto je ova konferencija veoma značajna:

„Većina mladih smatra da, dok se promene dešavaju, poslovanje u Srbiji ostaje u mestu. Da to nije tako, konferencija Future Is NOW uveriće vas po drugi put. I ove godine čućete brojne primere iz prakse od vodećih menadžera iz najvećih kompanija u Srbiji. Saznaćete više o modernim metodima zapošljavanja, načinima za pokretanje sopstvenog biznisa, modernim marketing metodima, kao i o načinu funkcionisanja najsavremenijih kompanija na našim prostorima.“



Na konferenciju se pozivaju svi studenti i diplomci sa Univerziteta u Beogradu kao i studenti sa Univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Subotici, a priliku da konferenciji prisustvuje dobiće oko 500 mladih.



Ukoliko želite da budete deo ove nezaboravne konferencije, da steknete nove kontakte, upoznate se sa uspešnim ljudima i svojim kolegama, dobro se zabavite i dobijete brojne poklone, svoje mesto na Future is NOW možete rezervisati prateći sledeći link: www.futureisnow.rs

