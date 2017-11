Nikada, ALI NIKADA ne uključujte Wi-Fi u toku noći! Evo i zbog čega!

Ako i preko noći ostavljate mobilni telefon spojen na Wi-Fi, odmah bi trebalo da prestaneto to da radite.



Naime, razlog zbog kojeg vaš mobilni ne bi trebao da bude spojen na internet dok spavate je veoma logičan - to bespotrebno troši bateriju i nanosi joj trajnu štetu.



Ipak, ako i tokom noći želite da budete spojeni na internet, postoji način kako možete da smanjite štetu za bateriju mobitela. U mobilnim postavkama za Wi-Fi odaberite opciju Napredni Wi-Fi i tamo, ako vam mobitel nudi tu opciju, označite Wi-Fi optimizaciju. To bi trebalo da minimizira potrošnju baterije dok je Wi-Fi uključen.



Postoji i opcija Zadrži Wi-Fi tokom mirovanja, koja će, ako je isključite, osigurati da se vaš mobilni na Wi-Fi spaja samo kad je u upotrebi, piše Whistle Out.

