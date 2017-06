(FOTO) POGLEDAJTE U SVOJ MALI PRST NA RUCI: On će otkriva svašta nešto o vama! PRETRNUĆETE

Ovo je odličan način da saznate ponešto o sebi, ali i o ljudima u koji vas okružuju, a da oni toga nisu ni svesni. Samo pogledajte položaj malog prsta u odnosu na prstenjak.

foto: profimedia

Tip A

Može se reći da niste otvorena osoba i ne pokazujete svoje osećanja. Uvek se trudite da se prikažete mnogo jačim i nezavisnim nego što to zaista jeste. Vrlo ste emotivni i kada se s nekime zbližite, možete da budete dobri i brižni. Prezirete laž, licemerje i nepoštenje. Ponekad znate da budete pomalo ekscentrični i arogantni i može da se dogoditi da niste tolerantni prema drugima. Ipak, ljudi koji vas dobro poznaju znaju da imate veliko srce i rado pomažete drugima. Svaki zadatak koji dobijete završićete, pa makar vam se ne sviđao. Uživate u puno smeha i veselja i znate se smijati svemu i svačemu, čak i onome što drugima i nije toliko humoristično. Uglavnom, hladni ste prema ljudima s kojima niste bliski, a čak i previše osećajni s onima koji su vam dragi, prema prijateljima i članovima obitelji.

foto: Printscreen

Tip B

Niste baš previše skloni akciji i poduzimanju prvog koraka. Na primer, retko ćete se odlučiti da prvi priđete nekome. Odani ste i posvećeni. Kada se zaljubite, partneru dajete svu svoju pažnju i uvek vam je u mislima.

Imate vrlo osetljivu dušu iako se to ne bi reklo na prvi pogled. Ljudi koji vas ne poznaju dobro često i maju pogrešnu sliku o vama, a to je zato što se prikazujete drugačijim nego što jeste - to vam je obrana. Ponekad se pretvarate da ne znate neke stvari o nekome samo da bi zaštitili nečija osećanja. Uporni ste i nećete ostavljati posao koji ste započeli nedovršenim. Sanjar ste i maštate o pronalasku srodne duše s kojom bi kročili kroz život. Jako se bojite da vas neko ne povredi i sposobni ste zadržati miran izraz i kada ste jako uzbuđeni ili povređeni.

Tip C

Vi ste skloni jednostavno da zaboravite na stvari koje vas nerviraju u životu i gotovo nikada niste dugo neraspoloženi. Ne sviđa vam se kada ste na nepoznatoj teritoriji i niste najsrećniji kada morate da se sretnete s nečim novim. Cenite mišljenje drugih ljudi. Ipak, ponekad znate da delujete kao da nekome zapovedate jer vam ego poraste kada dođe do svađe. Ali, vama nije problem da se izvinite kada se smire strasti što je mnogim ljudima problem.

Pomalo ste zatvoreni kada su u pitanju osećanja i nerado drugima govorite o svojim problemima. Vrlo dobro znate što želite, šta volite ili ne volite. Sviđaju vam se ljudi koji vam veruju i uzdaju se u vaše sposobnosti.

foto: profimedia

(Kurir.rs/mysticalraven.com)