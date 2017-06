(VIDEO) USRED JEZERA POJAVILA SE POTOPLJENA CRKVA: Stanovništvo u panici, a za to imaju ozbiljan razlog!

Dominikanski hram u Meksiku iz 16. veka decenijama je bio potopljen zbog izgradnje brane Benito Juarez 1964. godine, ali nedavne suše ponovno su otkrile njegovu čar.



Delovi hrama inače vidljivi su svake godine u sušnom razdoblju, ali ove godine je suša tolika da je crkva vidljiva gotovo u potpunosti. Iako je to omogućilo fotografima da zabeleže lepotu crkve, za lokalno stanovništvo to je loša vest, jer je to samo znak da ih očekuje kriza sa pitkom vodom.

Pogledajte kako to izgleda:

Kurir.rs/Srbija danas