(VIDEO) MISTERIJA LISABONSKE GLAVE: Stara je 250 godina, a zastrašujuće je očuvana!

Glava Diega Alvesa čuva se u tegli u posebnoj prostoriji na Univerzitetu u Portugalu. Prva stvar koju ćete primetiti nakon ulaska na katedru Medicine Univerziteta Lisabon je usamljena "ukiseljena glava", koja se na polici nalazi nedaleko od biološkog uzorka ruke.



Žuta je, izgleda mirno, i pomalo liči na krompir. Razni lekari i anatomski tehničari odseka je ni ne primećuju. Ona je zapravo samo tamo - glava Dioga Alvesa, navodno portugalskog prvog serijskog ubice i poslednjeg čoveka koji je obešen.



Diego Alves je rođen u Galiciji 1810, a u detinjstvu je poslat u Lisabon kako bi radio kao posluga u dobrostojećim kućama. No, Alves je ubrzo otkrio kako će mu život kriminalca biti puno isplativiji. Svoju lokaciju je pronašao u dolini Alkantara, gde je presretao farmere na njihovom povratku iz Lisabona kuću. Tada bi ih opljačkao i ubio, a to je ponovio čak 70 puta u tri godine.



Do danas nije jasno zašto se zaustavio, budući da mu policija nije bila na tragu jer su smrti kvalifikovane kao "samoubistva" - naprosto nisu istraživali mogućnost ubice koji je ciljao siromašne farmere, piše Atlas Obscura.

Nakon odlaska iz doline osnovao je bandu koja je usmeravana na privatne rezidencije, a nakon što je provalio u kuću jednog lekara i ubio celu porodicu, policija ga je uhvatila. No, zašto je njegova glava na izložbi?

Čini se da odgovor leži u samom tempiranju. Alves je pogubljen u doba kad je frenologija kao nauka počela ulaziti u Portugal. Tu disciplinu, danas smatranu kao pseudonauka, razvio nemački lekar Franc Jozef Gal. Frenologija je tvrdila kako oblik lobanje otkriva karakter, pa i sklonosti čoveka. Stoga ne čudi kako se se portugalski frenolozi zainteresovali za glavu kriminalca poput Alvesa.



On je sam postao slavan, posthumno, a njegova je glava zajedno s ostatkom tela nadahnula strip, fiktivnu biografiju i roman, kao i nemi film iz 1911. godine - "Os Crimes de Diogo Alves" ("Zločini Dioga Alvesa").

