(VIDEO) MLADUNČE LISICE SE ZAGLAVILO U ODVODNOJ CEVI: Internet bruji o onome što je njegova majka uradila!

Mame najbolje znaju kakav je život s malom decom. Zbog svoje znatiželje često upadnu u probleme, a to dokazuje i ovaj slučaj s malom lisicom koja je zapela u jednoj odvodnoj cevi.

Muškarac iz udruženja za spašavanje životinja je došao da joj pomogne, a mama lisica je celo vreme posmatrala i "čuvala stražu" i jedva čekala da ponovno vidi svoje mladunče. Spašavanje nije bilo jednostavno - muškarcu su bile potrebne duge ruke kako bi uopšte mogao doći do male lisice, no uz malo muke i ležanja po podu, uspeo je doći do malene.

Proverili su je li sve u redu s njom a nakon toga stavili u transporter koji su smestili blizu mesta na kojem je bila mama lisica. Zabrinuta majka se ubrzo približila, a njena beba je iskočila napolje i nastavila svoj put s mamom.

(Kurir.rs/Index, Foto: Printscreen/Facebook)

