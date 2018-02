Doveli su ga u zoo vrt da vidi životinje, ali malom dečaku bilo je zanimljivije da trčka unaokolo i da se blesavi. Kod drugih životinja to je možda i prošlo neopaženo, ali kod majmuna - nikako. Zato je on doleteo do stakla i "opomenuo" dečaka. Čisto da se zna ko je glavni za majmunisanje.

