DUBAI VRVI OD BOGATSTVA I GLAMURA, ALI NIJE SVE KAO ŠTO IZGLEDA: Mračne tajne ovog grada niste želeli da znate!

Za razliku od slike ovog rajskog blještavila koje se servira turistima, postoji i ona druga strana Dubaija koja je daleko od glamurozne.

Radnici provode 14 sati dnevno na vrelih 40 stepeni Celzijusa

Dubai je grad koji se razvija brzinom svetlosti, a da bi sve te predivne zgrade mogle krasiti horizont, potrebni su i ljudi koji će ih izgraditi. Oni rade u najgorim uslovima, po 14 sati dnevno na temperaturi od preko 40 stepeni Celzijusa. Nesreće i zdravstveni problemi su svakodnevna pojava, a česti su i smrtni slučajevi, koji se zataškavaju.

Možete završiti u zatvoru zbog ljubljenja u javnosti

Iako je Dubai predstavljen kao moderan i liberalan grad, većina stanovništva je muslimanske veroispovijesti što znači da se jako drži do čednosti. Ljubljenje na javnim mestima je strogo zabranjeno pod pretnjom zatvora, a čak i držanje za ruke na ulici može vam doneti veliku novčanu kaznu.

Trgovina ljudima

Iako se strogo nadgleda i tako nevina stvar poput ljubljenja, noću se situacija znatno menja. U Dubaiju postoji preko 30.000 prostitutki, a prosečna im je cena 500 dolara na sat. Arapski moćnici odlično zarađuju na prostituciji, a belo roblje je neretka pojava na koje policija ne obraća pažnju.

Rasizam

Iako živimo u 21. veku i rasizam je nešto što je u većem delu sveta zakonski regulisano, u Dubaiju stvari ne stoje baš u skladu s tim. Evropljani i Amerikanci zarađuju gotovo dvostruko od ljudi iz zemalja Trećeg sveta radeći isti posao za istu kompaniju.

Ropski rad

U Dubaiju je ropstvo još uvek prisutno. Naravno, ne radi se o otvorenom robovlasništvu, već se često prividno legalno, izrabljuje radnike iz zemalja poput Indije, Pakistana ili Kine. Oni rade mnoge prekovremene sate za jako malu plaću, a nemaju se nikakvo pravo da se pobune jer im neretko kompanije za koje rade po ulasku u zemlju oduzimaju pasoše.

Sloboda govora ne postoji

Uslovi nisu strogi samo za državljane, već i za useljenike kojih je u Dubaiju oko 80 posto. Ako u javnosti iznesete mišljenje koje se ne slaže s politikom čelnika, kontaktiraće vas njihova tajna policija koja će vam ponuditi dve opcije: da ćutite ili da vam sve što imate bude oduzeto.

Uništavanje okoline

Dubai se ubrzano razvija i novi kompleksi zgrada niču gotovo preko noći. Svako to gradilište proizvodi tone smeća, kanalizacijskog i hemijskog otpada. Sastavi za zbrinjavanje otpada ne mogu pratiti ubrzani tempo proizvodnje, a sve to smeće se najčešće baca u more.

Rasipanje pitke vode

S obzirom na to da se nalazi u pustinju, Dubai svu pitku vodu mora uvoziti. Budući da su prilično bogata zemlja, to ne smatraju toliko velikim problemom, ali trošenje vode je upravo suludo.

Kad se iscrpi sva nafta sledi im propast

Najrazvijenija grana gospodarstva svih zemalja Srednjeg Istoka upravo je bušenje nafte. Prognoze stručnjaka tvrde da će nafte ponestati u sledećih dvadesetak godina, a tada će cena biti tolika da će se čovečanstvo verovatno preusmeriti na druge izvore energije.

Zarobljavanje divljih životinja

Skupoceni automobili i raskošne vile najbogatijim građanima Dubaija više nisu dovoljne. Najnoviji trendovi u pokazivanju bogatstva su nabaviti neku egzotičnu divlju životinju i držati je kao kućnog ljubimca.

Saobraćajne nesreće

Ako promislite, logično je da toliki skupi i brzi automobili na jednom mestu ne mogu biti dobra ideja. Uvreženo je mišljenje da je Dubai najgori grad na svetu što se tiče saobraćaja.

