HRVATICA TVRDI DA PRIČA SA ANĐELIMA: Više puta su mi spasli život!

"Malom čoveku treba poruka da anđeo postoji, zato sam pristala na ovaj intervju. I to baš u ovo predbožićno vreme kada su ljudi posebno otvoreni za duhovan, anđeoski svet", reči su Ozrenke Kamber iz Zadra koja tvrdi da "redovno priča s anđelima".

Ozrenka Kamber iz Zadra tvrdi da od detinjstva komunicira s anđelima.

Poslednjih nekoliko godina održava i radionice "druženja s ovim bićima" u Zadarskom udruženju Dijamant i kod kuće.

Uprkos svakodnevici koja ni po čemu ne iskače iz okvira, koja se sastoji od izdavanja građevinskih dozvola u gradskoj upravi, Ozrenka je drugačija od svoje okoline. Prvi put suptilnu, anđeosku energiju, za koju kažu da posreduje između nebeskog i zemaljskog kraljevstva, osetila je kada je imala pet godina, piše Zadarski.hr.

Prvi susret nakon smrti sestre

" Tada je umrla moja starija sestra. Sećanje na taj događaj je još uvek vrlo živo. Živeli smo tada u Benkovcu, ja sam se igrala, bilo je leto, vruće vreme. Naprosto sam osetila kada je ona otišla. Brzo sam otrčala kući i videla da svi oko mene plaču, a razlog nisam mogla da razumem. Ja nisam doživela da je ona nestala, pa ni do dana današnjeg nemam taj osećaj. Ona je moj prvi pojam anđela i moj pokretač za duhovnim traganjem" - započinje Ozrenka.

Uvek je, kaže, u životu dobijala potvrde da je anđeoska energija oko nje, kroz znakove na putu, zraku sunca koji je samo nju obasjavao u tmurnom danu, unutrašnjem osećaju koji je probudi usred noći da njenoj majci nije dobro ili pak kroz druge ljude. Priča i o svojoj ćerki Dijani koja je, kad je imala tri godine, za sobom vukla uzicu za koju je bio prikačen njen "Neko". Često je volela da se igra anđela, a kada je jednom prilikom majci ispričala kako njen anđeo izgleda, Ozrenka je shvatila da se opis podudara s njenim anđelima koji joj se javljaju u snovima.

"Anđele vidim u snovima i u meditaciji. Nikada otvorenih očiju. Najčešće je to arhanđel Mihailo koji mi se uredno javlja. Kad osetim da mi je potrebna zaštita, uvek njega pozovem. Nemam posebna imena svojih anđela, a i neobično mi je anđeoskoj energiji dodeljivati ime. Oni se ne definišu imenima poput ljudi. Mihaila je čovek nazvao muškim imenom, ali on nema pol, on je naprosto čista energija. A svako od nas ima jednog ili više anđela čuvara, zavisi u kojoj smo životnoj fazi" - objašnjava Ozrenka.

Energija spokoja

"Njihovu energiju u prostoru osetitete kao veselu, razdraganu, finu i podržavajuću. To je energija spokoja. Najbliže tom osećaju je onaj kada vidite veselo razdragano dete" - kaže Ozrenka.

Ona tvrdi da su joj anđeli u nekoliko navrata spasili život. Jednom pri vožnji prema Gračcu, kada je imala osećaj da je automobil u kojem su bile ona i njene kolegnice neka nevidljiva ruka premestila na drugo mesto i tako sprečila sudar.

" Danas mnoštvo ljudi živi u brzini, ne osluškuje svoju nutrinu, ne zastane. Treba ući u sebe jer anđele iz buke ne možete čuti" - zaključuje.

Ako vam je ipak teško da poverujete u ovu priču, uvek u nevolji možete potražiti svoje anđele čuvare i vodiče na zemlji. Jer kao što znamo, dobri ljudi svuda su oko nas.

(Kurir.rs/ Zadarski.hr , Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

DUHOVI GA IZVLAČE IZ KREVETA! Jezivi snimak dokazuje da postoje natprirodna bića!

Kurir

Autor: Kurir