SPREMA SE LJUBAVNI HAOS ZA KRAJ 2017.: Venera ulazi u Strelca, a evo šta to znači!

Prethodnih nedelja Venera se kretala kroz senke Škorpije zbog čega smo imali potrebu da nove ljubavi držimo u tajnosti i ne pričamo nikome o njima. Koliko god da su se ta osećanja u nama razvijala, nismo imali hrabrosti da ih pokažemo zbog čega je ovaj prelaz mnogo važan za nas.

Sada se sve menja. Ova tranzicija trajaće nekoliko nedelja, a onda će Venera završiti godinu u Jarcu. Ona će nas sada podsetiti da je sve što nam treba samo jedan momenat, jedna šansa, jedan potez.

Normalno nam je da se ljudi u dugim vezama odlučuju za ozbiljnije korake, dok one koji su kratko zajedno deluju neobazrivo kada se obavežu. Ali jednostavno je – kada znate da je to to, onda je to to.

Venera u Strelcu voli drugačije. Voli bez granica, tajni i onako kako ljubav stvarno treba da izgleda. Ona ne živi u senkama i ne zanima je šta drugi misle.

Ovde ima i mnogo razmišljanja jer ta ljubav nije besciljna već se pita "šta dalje?". Ovaj period od nekoliko nedelja ima zaista potencijal da nam da dugo očekivane odgovore. Strelac ne voli da poštuje pravila i ne shvata da ona uopšte postoje. Sve što Strelca zanima je sloboda, ali ne sloboda u smislu da bude sam već da slobodno voli, živi i ima slobodu da kreira romansu koja će ispuniti njihovo srce.

Spremite se jer je u narednom periodu u ljubavi sve moguće. Oni koji su u vezi možda će napraviti korak dalje u vezi i to veliki. Za one koji su sami ovaj period donosi takođe velike promene jer će postati svesni onoga što žele od života, ljubavi i šta to lično za njih znači.

Mnogo toga nam se neće činiti logičnim i bićemo u haosu, ali to je neophodno pre velikog spremanja. Ljubav nema uvek smisla i dvoje ljudi možda u njoj nikada ne pronađu neku logiku, ali to ne znači da njihova veza nema šansu da traje večno.

Ovo je samo izazov koji nam svemir nameće kako bismo iskočili iz naše rutine, istupili iz senke, jer kada znamo onda prosto, znamo.

