Da li su u pitanju bili brzi refleksi ili je bila puka sreća, tek ovaj ruski kamiondžija može da zahvali nebesima što je i dalje živ.

U sudaru njegovog i još jednog kamiona on je izleteo kroz šoferšajbnu. No, za razliku od 99% ljudi koji bi tresnuli na kolovoz, on se veštim potezom dočekao na noge i samo odmakao od nastalog krša.

Kurir

Autor: Kurir