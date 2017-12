U 100 ZEMALJA SPAVAO JE SA 100 ŽENA: U svojoj avanturi posetio je i Beograd, evo koja Srpkinja je pala na njega!

Jedan Nemac postavio je sebi neobičan cilj i krenuo u avanturu koja je trajala osam godina. Odlučio je da u svakoj od tih zemalja spava sa barem jednom ženom.

Majkl Bernd iz okoline Drezdena imao je 23 godine kada je rešio da sedne u avion i otputuje u Australiju. Tamo je upoznao Brazilku sa kojom je proveo noć, a to iskustvo ga je toliko oduševilo da je odlučio da to to isto ponovi i u drugim zemljama. Tokom avanture posetio je i Beograd.

Za tih osam godina doživeo je mnogo toga. Bio je porno-glumac u Španiji, a u Meksiku je završio u zatvoru zbog seksa na javnom mestu. Plivao je sa ajkulama, naučio nekoliko jezika, probao razne droge i napravio brojne tetovaže.

Kako bi mogao da finansira svoja putovanja, radio je razne sezonske poslove, najčešće u restoranima. U Austriji je kuvao za Vladimira Klička i austrijsku fudbalsku reprezentaciju.

Tokom svog putovanja uspeo je da se čak dva puta oženi, jednom da bi dobio vizu za Australiju, drugi put u pijanom stanju u Las Vegasu.

Kad je bio nadomak svog cilja dogodilo se nešto što mu je zauvek promenilo život - upoznao je ljubav svog života, Lisu.

"Upoznao sam je u 90. državi. Bila je puna razumevanja i smatrala je da prvo moram da završim svoj izazov. To sam i učinio, a sad nas dvoje putujemo zajedno", zaključio je Majkl koji je o svojoj avanturi napisao i knjigu.

(Kurir.rs/Telegraf, Foto: Instagram Print Skrin)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Srpska manekenka pokazala KAKO SEKSI PLEŠE oko šipke, pa priznala da ju je inspirisala EROTSKA DRAMA

Kurir

Autor: Kurir