NIJE NI SANJALA DA ĆE OVO DOŽIVETI: Dok je ronila, zgrabila ju je ajkula, ali onda se pojavio ON i spasio je od sigurne smrti!

Dok je ronila Tihim Okeanom morski biolog Nan Hauzer (63) nije ni sanjala da će naleteti na krvoločnu ajkulu, a da će je u tom trenutku spasiti ni manje ni više nego kit.

Naime, roneći oko Rarotonge, najvećeg ostrva u Pacifiku, u jednom trenutku opasna ajkula je pokušala da je napadne. Ali, tada se kao spasilac niotkuda pojavio kit, težak oko 36 tona. Naime, on je pokušao da je zaštiti svojim dugačkim perajem, gurajući je od krvoločne zveri. Na svu sreću, uspeo je u tome.

Nan je medijima ispričala kako je kit zaštitio i nju i njen tim od tigrastog morskog psa.

Nan tvrdi kako je ovo dokaz da grbavi kit intuitivno želi da zaštiti druge vrste. Smatra da tojoš nije zabeleženo na filmu.

"Nisam bila sigurna šta je kit želeo kad mi je prišao, ali nije prestao da me gura više od 10 minuta. Provela sam 28 godina pod morem sa kitovima i nikad se nisam susrela sa takvim kitom koji uporno želi da me zaštiti. Meni je to bilo na neki način i interesantno jer sam jedan od autora Pravila i propisa ponašanja prema kitovima. Zalažem se protiv njihovog zlostavljanja, a sad je jedan zlostavljao mene", rekla je kroz smeh i dodala:

"Provela sam 28 godina braneći kitove, a u tom trenutku nisam ni shvatila da su me oni branili!"

