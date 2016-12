8 razlika između licemera i poštenog čoveka: Nikad vas više neće prevariti!

Razlika između poštene osobe i one sklone prevarama je jasna. Za sve koji često previde tu razliku, pa nasedaju na manipulacije, evo nekoliko znakova koji će vam pomoći da "odvojite žito od kukolja":



1. Licemerni ljudi: Poštuju samo one koji su na funkciji.

- Pošteni ljudi: Poštuju sve ljude bez obzira na funkciju, novac ili nešto drugo...



2. Licemerni ljudi: Kritikuju druge i uvek su oni bolji u odnosu na sve ostale ljude.

- Pošteni ljudi: Cene druge ljude i dive se njihovim uspesima.



3. Licemerni ljudi: Stalno ogovaraju druge.

- Pošteni ljudi: Uvek izražavaju svoje mišljenje.



4. Licemerni ljudi: Pomažu drugima samo ako im se to isplati.

- Pošteni ljudi: Trude se da urade što više dobrih dela.



5. Licemerni ljudi: Hvale se svojim uspehom i prkose drugima njime.

- Pošteni ljudi: Svoj uspeh mirno nose i trude se da ne povrede druge.



6. Licemerni ljudi: Jako se trude da impresioniraju druge.

- Pošteni ljudi: Oni samom pojavom impresioniraju druge. To im dođe prirodno.



7. Licemerni ljudi: Mnogo obećavaju, ništa ne ispunjavaju.

- Pošteni ljudi: Uvek ispunjavaju svoja obećanja.



8. Licemerni ljudi: Jako se trude da privuku pažnju.

- Pošteni ljudi: Oni i ne žele da budu "centar sveta".



Autor: Foto: Shutterstock