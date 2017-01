BEŽITE OD NJIH: 3 tipa ljudi od kojih se treba distancirati u životu

Neke jednostavno ne možete da zaobiđete jer su vam previše bliski, sa njima se mora živeti. Međutim, oni koji tek stižu u vaše okruženje ili su deo nekog okruženja koje vas se manje tiče, zaista bi trebali da prođu kroz pojedine “filtere”.

Distancirati se od…

Narcisa

Teška ljudska boljka koja itekako može da ostavi posledice na one u okruženju narcisa. Narcis vam tiho uđe u život i dok ste shvatili da vas iskorišćava već ste duboko ušli u taj odnos. Nikad nije kasno raskrstiti sa ovakvim ljudima, što pre identifikujete narcisoidne osobine, manje će biti posledice po vas. Kada osetite da neko gradi svoj život delimično i na vašoj grbači, pri tom svoj svet strogo čuvajući, znajte da ste naišli na jednog od njih. Oni uglavnom gledaju da se okoriste, da dobiju od svakoga po nešto što im treba, kako bi svoj život zaokružili u sliku koju su zamislili. Veoma su beskrupulozni u svojim htenjima. služiti drugima kao emotivni i vremenski rob nije nimalo zanimljivo.

Dramatičnih ljudi

Svemu se iščuđavaju, i prave dramu od svega. Sve im je u životu strašno. Od mrava prave slona, od vremenske prognoze prave udarnu vest. Znaju da budu zanimljivi ponekad, ali na duže staze veoma iscrpljujući. Često šire tenziju i euforiju bez preteranih razloga. Komplikuju jednostavne stvari i ljude oko sebe ubacuju u vrtlog svoje drame. Inače nemaju nameru da vas oštete. Teško je ući u genezu ovakvog načina života i razmišljanja, ali ako hoćete da sačuvate svoj mir, dramatične likove konzumirajte u minimalnim količinama.

Pesimista

Uh, jeste svet pun nepravde i grozota, ali pesimizam ne vodi nikuda. Pogotovo onaj zadrti zakleti pesimizam koji se manifestuje držanjem glave u pesku. Konstantno gledanje i prizivanje najgoreg scenarija u svemu zaista je izbezumljujuće. Pesimisti su antipod sunca i svetlosti, te oni ljudi koji žele da sačuvaju osmeh na licu trebalo bi da se klone ove grupe ljudi.

Ovde postoji još jedna fenomenološka podgrupa, a to su hejteri. Oni kojima je stalo do svega, a suštinski im nije ni do čega. Čekaju online ljude na nož, da pokažu to zrno pameti što im Bog dade napadajući druge ljude. To su oni ljudi koji, kada nešto uradite, pitaju zašto ste to uradili, a kad ne uradite – zašto niste…

I jedni i drugi isisavaju radost života iz normalnih ljudi, nesvesno tako napajajući svoje baterije. Ljudi bez sopstvenog izvora napajanja.

