I VRANE IMAJU DUŠU: Evo šta se dogodilo DEVOJČICI koja je hranila CRNE ptice

Osim toga, ova devojčica od svojih drugara svakodnevno dobija lepe poklončiće kao znak pažnje. Sve to ne bi bilo nimalo čudno da njeni prijatelji nisu - vrane!



Gebi već godinama svakog jutra ostavlja svojim pernatim prijateljicama doručak koji one rado čekaju. Zauzvrat joj donose razne poklone - perlice, izgubljene minđuše, kockice, dugmad, šrafove... Devojčica je sada već skupila pravo malo bogatstvo ovih predmeta, koje jednostavno nema cenu.



Sve je počelo sasvim slučajno, kada je devojčica pre nekoliko godina ispustila svoju hranu dok se šetala. Vrane kojih je bilo mnogo u blizini su to opazile i počastile se njenom užinom. Tu se rodila ljubav, ali i lepa navika da ptice svakog dana dolaze na ručak kod svoje male prijateljice.



Nesebična Gebi je često sa njima delila svoju užinu ispred škole, a vrane su uskoro "shvatile" da se na ručak kod prijatelja ne dolazi "praznih ruku". Tada su počele da joj donose ove simpatične znake pažnje.Devojčica je vremenom uz pomoć svojih roditelja napravila i prave hranilice i pojilice u dvorištu, pa vrane sada znaju gde svakog dana mogu da ručaju.Od svih drangulija koje su joj vrane donele, devojčici je najdraži privezak u obliku srca, jer su, kako kaže, vrane na taj način pokazale koliko je zaista vole.ZIVOTINJE.RS

