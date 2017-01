IGRA KOJU SMO SVI IGRALI: Nekada najomiljenija dečja igračka stara je čak 4.600 godina!

Tragovi igranja klikerima pronađeni su i kod severoameričkih Indijanaca. Prvi pronađeni klikeri bili su izrađeni od kamena. Kasnije su ih ljudi izrađivali i od keramike, sve tvrđe i lepše kako su se razvijale civilizacije, zatim od stakla, a u rimskoj literaturi pronađeni su i zapisi pesnika Ovidija da su, kad ne bi imala drugi izbor, antička deca koristila lešnike za istu igru. To znači da je reč o verovatno najstarijoj postojećoj igri na svetu, staroj najmanje 4.600 godina.

Deca su se igrala klikera i kod Kaldejaca u Mesopotamiji, i u antičkom Egiptu. U Evropi su prvi put industrijski počeli da ih proizvode duvači stakla u Nemačkoj u 19. veku, da bi se iznova nastalo oduševljenje igrom odatle proširilo prvo na ostatak Evrope i skoro istovremeno u SAD s migracijama Evropljana u Severnu Ameriku.

Masovna proizvodnja keramičkih klikera postala je moguća 1884. kada je fabrika izvesnog Sema Dajka iz Akrona u Ohaju smislila drvene blokove sa po šest kalupa. Skoro pa preko noći fabrika je počela da proizvoditi milione keramičkih klikera dnevno. Masovna proizvodnja staklenih klikera razvila se 1903, opet u Akronu, ovaj put u fabrici Frederika Kristensena, pa je tako Akron postao svetsko središte proizvodnje klikera.

Od 1932. grupa entuzijasta u Engleskoj počela je da održava takmičenje koje je nazvano britanskim i svetskim prvenstvom u igranju klikera. Prva pobednica bila je devojčica Elen Giri iz Londona, ali u igri je mogao da se takmiči svako.

Što se tiče načina igranja, postoji mnoštvo više ili manje različitih igara širom sveta na različitim kontinentima u različitim zemljama, od Afrike do Evrope i od Azije do obe Amerika i Australije.

U međuvremenu se izrada klikera razvila u pravu umetnost. Danas postoje keramički klikeri, nekoliko vrsta staklenih, drveni, metalni.... Njihove dimenzije iznose od jednog do osam centimetara u prečniku vezano za one koji se koriste za igru, dok prečnik umetničkih iznosi do 30 centimetara.

Nastale su i popularne video igre na temu igraja klikera - Marble Madness (1984.), Oxyd (1991.), Marble Drop (1997.), Marble Blast Gold (2003.), Marble Blast Ultra (2006.), Enigma i Switchball (2007.).

