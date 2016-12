LUDI HOROSKOP: Zamislite da se sastave svi znaci uoči Nove godine na jednom mestu, evo šta bi radili

Ovan

Ovan bi svakako prvo napravio listu želja. On bi stavio sve što želi. Nakon liste, onda bi pomešao toplu čokoladu sa alkoholom i smejao bi se ostalim horoskopskim znakovima koji rade, ili bi uzeo da sve uradi sam, pošto Ovan uvek sve zna najbolje.

Bik

Bik bi poleteo ka hrani. Šta god da je na stolu Bik bi bez ustručavanja sve smazao. On bi, ukoliko se ostali članovi bune čak i sakrio malo hrane, dok ostali ne gledaju, a ukoliko mu to ne uspe, otišao bi do jelke i pojeo one ukrasne kolačiće.

Blizanac bi otišao u šoping, pošto su počela novogodišnja sniženja, nadajući se da će pronaći poklone za sve ostale znakove. S obzirom da su Blizanci jako brzi i nestrpljivi, oni bi sve to pokupovali vrlo brzo, a velika je verovatnoća da će se među tim stvarima naći pregršt onih koje nikome nisu potrebne. Postoji verovatnoća da je Blizanac otišao u šoping samo da bi osetio uzbuđenje haosa koji vlada kada su u pitanju popusti po tržnim centrima.

Rak

Raku je sve što se tiče porodice na prvom mestu. On će uživati sa svojom porodicom i gledaće da joj pomogne u svemu, od dekoracije do hrane, pa čak i stvari koje ne zna da uradi Rak će se truditi da sve bude kako treba.

Lav će kuvati. On će spremati najukusnija jela nadajući se da će privući pažnju svih ukućana s ovim Božićnim poslasticama. On će očekivati da svi dižu u nebo njegove kulinarske sposobnosti, jer to je prosto Lav.

Devica

Devica je verovatno zadužena za dekoraciju. Ona će se potruditi da dekoracija bude, naravno, kao i ona sama - perfektna. Njen opsesivno kompulsivni poremećaj će doći do izražaja. I zaista, dekorcija će biti fantastična, ona neće ispustiti nijedan detalj.

Vaga

Vaga će sve vreme provesti u razmišljanju kome šta da kupi. Ona će morati da svakom kupi poklon u istoj vrednosti. Kako ne bi došlo do tenzije, a vrednost bi još trebalo uskladiti i sa ukusom. Vaga će pokušati da pogodi ili će pitati ostale znakove ko šta želi kao poklon a onda će se potruditi da uskladi njihove želje sa cenom.

Škorpija će nalik Blizancima otići u kupovinu zbog popusta, ali ona neće ići tamo zato što vlada haos nego će ona biti ta koja će tamo praviti haos i praviti se da ona ništa nije tu kriva. Tako se škorpija zabavlja.

Strelac

On će napraviti najveću žurku za Božić. On će pozvati sve ljude ali bukvalno. O toj žurki će se verovatno pričati svuda u kraju, na šta će Lav postati jako ljubomoran. Sledeće godine Lav definitivno pravi žurku.

Jarac

On će učiniti sve da pronađe poklone za ostale znakove. On neće ići po šoping centrima, njemu smeta taj haos oko popusta, on će sve naručiti preko neta, ali samo racionalno, jer to je Jarac.

One su jako čudne. One neće pevati popularne pesme, već će pevati neke svoje izmišljene i to kreštavim glasom. One vole slobodu u svemu, pa čak i u pevanju. One će se naravno šaliti i zabavljati dok ostali znakove rade, ali svakako će atmosferu u kući učiniti odličnom.

Ribe

One će sav novac potrošiti na neku onlajn kupovinu kako bi pronašle savršeni poklon za svakog. One su mnogo dobre i darežljive pa neće gledati na cenu, samo da ugode drugima. Ma samo da su drugi srećni, jer tako su srećne i one.

