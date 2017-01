NEKOM PRVI, DRUGOM POSLEDNJI: Zašto 1. januara umre više ljudi nego bilo kog drugog dana u godini?

Konačni rezultati istraživanja pokazali su da najveći broj ljudi umire prirodnom smrću 1. januara, i to za 5 odsto više nego drugim danima. Naučnici su do ovog podatka došli proučavajući umrlice Amerikanaca izdate u poslednjih 25 godina.

Već je dobro poznato da za vreme praznika raste broj samoubistava i brojnih vrsta nesreća, ali stručnjaci nikada do sada nisu istraživali koliko ljudi umire prirodnom smću. Ipak, i dalje se ne zna koji je uzrok ove pojave.

Foto: Thinkstock

“Teško je razumeti zašto se to dešava. Međutim, nije samo to misterija – čudno je kako se niko do sada nije pozabavio ovim pitanjem”, izjavio je Dejvid Filips, jedan od autora studije, za Vašington post.

(DailyMail)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Thinkstock